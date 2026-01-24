CNAIR anunță că sistemul de achiziționare a rovinietei este indisponibil din cauza unor probleme tehnice

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că sistemul de achiziționare a rovninetei nu funcționează din cauza unor probleme tehnice.

CNAIR a transmis prin intermediul unei postări pe Facebook că defecțiunea afectează toate canalele prin care utilizatorii pot să achiziționeze rovinieta. Astfel, aceasta nu poate fi cumpărată nici prin SMS, nici prin platformele online sau din benzinării.

„Sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează la această oră! Din cauza unor probleme tehnice, rovinieta nu poate fi achiziționată prin niciuna din metodele puse la dispoziția utilizatorilor infrastructurii rutiere (sms, platforme online, benzinării)”, a transmis CNAIR pe Facebook.

De asemenea, reprezentanții companiei spun că echipele tehnice lucrează pentru a remedia problema în cel mai timp scurt posibil și dau asigurări că oamenii vor fi informați imediat ce sistemul va redeveni funcțional.