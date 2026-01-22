CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le cere constructorilor Magistralei 6 (M6) de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, ca urmare a accidentelor de pe DN1, care au avut loc, în ultimele două zile, în zona acestor lucrări.

„Am notificat astăzi, din nou, constructorii să ia toate măsurile pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare. Reprezentanții CNAIR, care s-au deplasat la fața locului, au pus în vedere antreprenorilor să respecte planurile de semnalizare avizate, să suplimenteze semnalizarea verticală pe zona mediană a DN1și să refacă marcajul longitudinal și de direcționare. Li s-a mai solicitat imperativ antreprenorilor să asigure o protecție suplimentară a parapetului median în zona joncțiunii cu parapetul temporar și coborârea capătului lisei parapetului metalic în unghi de 45 de grade. Aceste măsuri trebuie luate urgent pentru a nu pune în pericol participanții la traficul rutier pe DN1, în zonele afectate de lucrările la M6. Tot astăzi am pus în vedere constructorilor să ia măsuri pentru a nu mai exista pierderi de materiale din benele basculantelor, care pot conduce de asemenea la afectare siguranței rutiere, dar și la deteriorarea părții carosabile”, se arată într-un comunicat al CNAIR, publicat joi, 22 ianuarie.

Dacă nu vor respecta măsurile impuse de CNAIR, constructorii riscă amenzi de până la 6.000 de lei pentru fiecare abatere. De altfel, în ultimele trei luni, CNAIR a aplicat deja patru amenzi contravenționale în valoare de 8.000 de lei.

Autorul mai recomandă:

Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina

Carambol uriaș în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate în accidentul de pe o autostradă din Michigan

Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită

Sensul giratoriu al morții | Care este cea mai periculoasă intersecție cu sens giratoriu din București