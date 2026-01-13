Prima pagină » Actualitate » Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc

Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc

13 ian. 2026, 12:34, Actualitate
Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc
Cât costă rovinieta în 2026 / foto caracter ilustrativ, sursa: Promotor

Pentru mulți șoferi, rovinieta rămâne genul de taxă de care uiți ușor, mai ales dacă circuli rar pe drumuri naționale sau folosești mai multe mașini. În 2026, însă, sistemul de control este aproape integral automatizat și asta poate aduce amenzi drastice.

Un simplu număr de înmatriculare introdus greșit sau o zi omisă la achiziționarea rovinietei se poate transforma rapid într-o amendă.

Partea bună este că procedura de cumpărare a devenit tot mai simplă, iar tarifele sunt ușor de verificat.

Pentru anul 2026, CNAIR a stabilit valorile, iar plata se face în lei, deși sumele sunt afișate în euro. Practic, costul final depinde de cursul de schimb din luna achiziției. De exemplu, în ianuarie, cursul utilizat este 5,0963 lei pentru un euro, ceea ce explică diferențele dintre prețul „din listă” și suma efectiv plătită.

Cât costă rovinieta pe anul 2026

Rovinieta este obligatorie pe autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale și europene. Pentru mașinile de categorie A, cea mai ieftină opțiune rămâne rovinieta de o zi, care costă 3,5 euro, adică aproximativ 17,84 lei la cursul din ianuarie. Pentru cine are nevoie de o durată mai mare, varianta de 10 zile costă 6 euro (circa 30,58 lei), iar cea de 30 de zile ajunge la 9,5 euro, adică 48,41 lei.

Există și rovinieta de 60 de zile, la 15 euro (aproximativ 76,44 lei), o soluție practică atunci când ai mai multe drumuri într-o perioadă scurtă, dar nu vrei să plătești un abonament anual. Pentru 12 luni, prețul este de 50 de euro, ceea ce înseamnă în jur de 254,82 lei la început de 2026.

La vehiculele de transport marfă, tarifele sunt mai mari și se calculează în funcție de masa totală maxim autorizată (MTMA)

Astfel, pentru categoria B (până la 3,5 tone), rovinieta de o zi este 10 euro (50,96 lei), cea de 10 zile costă 13,5 euro (68,80 lei), iar abonamentul pe 12 luni ajunge la 114 euro (580,98 lei). În schimb, pentru camioanele grele, peste 12 tone, tarifele variază și în funcție de numărul de axe. La vehiculele cu minimum 4 axe, rovinieta de o zi este 28,5 euro (aproximativ 145,24 lei), iar cea anuală poate urca până la 1.425 euro, adică peste 7.200 de lei.

Și autobuzele sau microbuzele au grile separate de tarifare. Pentru vehiculele cu mai mult de 9 locuri și maximum 23, rovinieta de o zi costă 7,5 euro (38,22 lei), iar cea pe 12 luni ajunge la 380 de euro (1.936,59 lei). Dacă vorbim de vehicule cu peste 23 de locuri, tarifele cresc: 13 euro (66,25 lei) pentru o zi și 665 euro (3.389,04 lei) pentru un an.

De unde cumperi și când devine valabilă rovinieta

Rovinieta se poate achiziționa online, din benzinării sau de la terminale self-pay din anumite magazine și centre comerciale. La cumpărare, trebuie să introduci corect numărul de înmatriculare, țara de origine a mașinii, categoria și perioada de valabilitate.

Autoritățile atrag atenția că aici apar cele mai multe erori, iar sistemul nu „iartă”: dacă datele sunt greșite, se consideră că nu ai rovinieta plătită și primești amendă.

Foarte important de ținut cont: valabilitatea rovinietei începe din ziua aleasă, indiferent de ora la care se face plata, iar în ziua expirării rovinieta rămâne activă până la 23:59. Cu alte cuvinte, dacă o cumperi dimineața pentru aceeași zi, nu pierzi ore de utilizare.

Verificarea rovinietei se realizează automat, cu ajutorul camerelor fixe care citesc numerele de înmatriculare. Dacă sistemul detectează lipsa unei roviniete valabile, se aplică amendă.

Pentru autoturisme, amenda este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. La transport marfă, sancțiunile pornesc de la 1.140 de lei și pot ajunge până la 28.500 de lei, în funcție de categorie și tonaj. În fine, pentru transportul de persoane, minimul este 3.800 de lei, iar maximul poate depăși 13.000 de lei.

