Prima pagină » Actualitate » CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda

Adina Anghelescu
Corpul de Control al ministrului Transporturilor a descins, azi, la CNAIR în urma scandalului la baza căruia stă contractul oneros semnat de companie cu constructorul italian Impresa Pizzarotti pentru a elucida neregulile care au avut ca efect pierderea litigiului internațional privind Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda. În urmă cu zece ani, acest proiect bazat pe un contract semnat în 2014 trebuia început, dar au existat foarte mari întârzieri, iar în 2021, Cristian Pistol, director CNAIR, a semnat un acord în încercarea de a diminua întârzierile. Ghinion! Contractul a fost declarat invalid la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, după ce constructorul italian a acuzat Statul Român de întârzieri nejustificate. În urma pierderii arbitrajului, Statul român trebuie să plătească despăgubiri în valoare de peste 340 de milioane lei. Conform surselor Gândul, la această oră, avocații italieni se pregătesc să ceară executarea acestei datorii, după ce decizia Curții a fost dată, iar despăgubirile trebuie plătite.

În încercarea de a contracara această execuție prin care Statul român e obligat să plătească despăgubiri pentru o infrastructură cu mari deficiențe, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță a trimis Corpul de control la CNAIR. Surse juridice au dezvăluit, pentru Gândul, că rezultatele Corpului de control al ministrului Transporturilor nu poate anula executarea.

Există însă o șansă pentru Statul român. “Hotărârea dată de Curtea de arbitraj commercial este definitivă și, ca atare, executorie. Dar ea poate fi atacată prin acțiune în anulare la Curtea de Apel București și, la rândul ei, decizia CAB poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Anularea se poate judeca exclusive pe procedură, dacă nu au fost probe luate în considerare etc. Nu se judecă fondul. În același timp se poate deschide alt dosar, de suspendare a deciziei date de Curtea de Arbitraj până la judecarea acțiunii de anulare la CAB. Și tot Curtea de Apel București este cea care s-ar pronunța și pe cererea de suspendare. Asta e singura șansă pe care o are CNAIR. Altfel, este executată silit suma din conturile companiei, ceea ce ar ar fi un dezastru pentru bugetul CNAIR! “

Început în urmă cu 12 ani, acest tronson Sebeș-Turda ar fi trebuit finalizat în 2016, iar plata ajungea la 540 milioane lei. Traficul a fost deschis abia în 2020, cu o întârziere de patru ani.  În noiembrie 2021, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înțelegere cu constructorii italieni, urmând ca lucrările să fie recepționate cu promisiunea ca penalitățile din arbitraj să fie limitate la 150 de milioane de lei. Cât timp a durat litigiul de la Camera de Arbitraj Comercial penalitățile au crescut și, astfel, s-a ajuns la această sumă imensă, de 340 milioane lei, care ar urma să fie executată de Statul român la cererea avocaților firmei italiene, Impreso Pizzarotti.

