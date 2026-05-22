Ilie Bolojan recunoaște public că nu are voie să dea Ordonanțe, după ce Grindeanu a sesizat CCR pentru adoptarea OUG privind programul SAFE

Ruxandra Radulescu
Ilie Bolojan a recunoscut, în cadrul unei conferințe de presă la filiala PNL Vrancea, că actualul Guvern nu are voie să dea Ordonanțe, din moment ce a fost demis. Declarația vine la două zile după ce Grindeanu a sesizat la CCR ordonanța SAFE, adoptată de Bolojan, după moțiune.

„Acest guvern nu poate să dea ordonanțe, nu poate să facă anumite lucruri”, a declarat Bolojan.

„Această acțiune pe care a generat-o PSD a generat o demoralizare a aparatului guvernamental”

Șeful interimar al Executivului a continuat să critice inițiativa PSD-ului de a susține moțiunea pentru demiterea premierului.

„În termeni reali, cu cât vom avea un Guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. Nu trebuie să ascundem această acțiune pe care a generat-o PSD și care a generat o demoralizare a aparatului guvernamental”, a precizat Bolojan.

Referitor la criza politică și consultările pentru desemnarea unui nou premier, Bolojan a precizat că Nicușor Dan îl va chema la Palatul Cotroceni, atunci când va avea un nume de prim-ministru.

„Invitația o face președintele României. În momentul în care dânsul va considera de cuviință,  sau va face nominalizarea, sau va mai invita partidele la o altă rundă”, a declarat Bolojan.

Sorin Grindeanu a reclamat la CCR, ordonanța depusă de Bolojan, după demiterea din funcție

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reclamat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE, respectiv OUG 38/2026.

În documentul trimis către CCR, semnat de Sorin Grindeanu, se cere Curții ”să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2026, cu depășirea limitelor constituționale ale prerogativei de legiferare delegată prevăzute de art. 110 alin. (4) și art. 115 din Constituția României, republicată, și cu nesocotirea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării, consacrat de art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală;”.

Acest demers vine la scurt timp după ce Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern în privinţa OUG 38/2026.

De asemenea, AUR a sesizat, iar Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională aceeași ordonanță a guvernului demis Bolojan, care stabilește cadrul legislativ privind derularea programului european SAFE de 16,68 miliarde euro pentru apărarea României.

