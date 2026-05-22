Marco Rubio merge la reuniunea NATO din Suedia cu mesajul dur de la Trump: „Europa a dezamăgit SUA în războiul cu Iranul”

Ionuț Stan
Marco Rubio - Foto: Profimedia images
Secretarul de stat Marco Rubio discută cu aliații NATO într-un climat tensionat, după ce administrația Donald Trump a criticat dur statele europene pentru lipsa de sprijin în conflictul cu Iranul.

Miniștrii de externe ai NATO se reunesc vineri în orașul suedez Helsingborg, într-un moment de tensiune majoră între Washington și aliații europeni, după declarațiile dure ale administrației Donald Trump privind poziția Europei în războiul cu Iranul.

Secretarul de stat american Marco Rubio participă la discuții la doar câteva ore după ce a acuzat state europene membre NATO că au refuzat să ofere sprijin logistic și acces la baze militare pentru operațiunile Statelor Unite împotriva Iranului, potrivit France 24.

Marco Rubio | Foto – Mediafax

Potrivit diplomaților europeni, reuniunea este privită ca un test important înaintea summitului NATO programat în iulie la Ankara, unde liderii europeni încearcă să evite o nouă criză în relația cu Washingtonul.

Rubio: „Am fost foarte supărați”

Înaintea reuniunii, Marco Rubio a transmis unul dintre cele mai dure mesaje ale administrației Trump la adresa aliaților europeni.

„Preşedintele SUA nu le cere să-şi trimită avioanele de vânătoare. Dar ei refuză să facă orice. Am fost foarte supăraţi din cauza asta”, a declarat Marco Rubio.

Rubio a avertizat că Washingtonul trebuie să își „reexamineze” relația cu NATO după ce mai multe state europene au limitat accesul armatei americane la baze și infrastructură militară pentru operațiunile legate de Iran. Declarațiile vin într-un context extrem de sensibil, după ce președintele Donald Trump a pus sub semnul întrebării viitorul implicării Statelor Unite în NATO și a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru cheltuielile reduse de apărare.

Donald Trump / Foto - Mediafax

De cealaltă parte, diplomații europeni încearcă acum să evite escaladarea conflictului cu Washingtonul și să transmită administrației Trump că Europa este pregătită să își asume mai multe responsabilități în domeniul securității.

Mai multe state europene au trimis deja nave militare în apropierea Strâmtorii Ormuz pentru a sprijini securitatea maritimă după conflictul cu Iranul. În paralel, liderii europeni pregătesc noi acorduri de armament, inclusiv contracte cu industria americană de apărare, pentru a demonstra că NATO rămâne un partener strategic pentru Statele Unite.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a încercat să minimizeze impactul tensiunilor și al retragerii unor trupe americane din Europa.

„Susţinem acest lucru, dar trebuie făcut într-un mod în care descurajarea şi apărarea generală să rămână puternice”, a declarat Mark Rutte.

Trump schimbă strategia militară în Europa

Alianța Nord-Atlantică a fost zguduită după ce Washingtonul a anunțat retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, decizie interpretată în Europa drept un semnal politic transmis după conflictul dintre Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a anunțat trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia, invocând relația sa apropiată cu președintele polonez Karol Nawrocki.

„Sunt mândru să-l susţin”, a declarat Donald Trump despre liderul de la Varșovia.

În interiorul NATO există tot mai multe discuții privind reducerea graduală a dependenței Europei de protecția militară americană și consolidarea capacităților europene de apărare.

Pe agenda reuniunii se află și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Mark Rutte încearcă să obțină un acord prin care statele europene și Canada să aloce cel puțin 0,25% din PIB pentru sprijin militar destinat Kievului. Propunerea a întâmpinat însă rezistență din partea unor economii importante precum Franța, Spania și Italia, acuzate că nu contribuie suficient la efortul de susținere al Ucrainei.

„Există, de asemenea, multe ţări care nu cheltuiesc suficient când vine vorba de sprijinul acordat Ucrainei”, a spus Mark Rutte.

