Reuters: Siria, invitată în premieră la summitul G7. Ahmed al-Sharaa va reprezenta Damascul în Franța

Siria va participa, în premieră, la summitul G7 care va avea loc în perioada 15-17 iunie, la Évian-les-Bains, în Franța, potrivit unor surse citate de Reuters. Țara va fi reprezentată de președintele Ahmed al-Sharaa.

Siria, invitată în premieră la summitul G7

Potrivit Reuters, invitația oficială pentru participarea la summit i-a fost înmânată ministrului sirian al Finanțelor, Yisr Barnieh, în timpul reuniunilor financiare ale G7 desfășurate săptămâna aceasta la Paris.

Trei surse familiarizate cu discuțiile au declarat că aceasta va fi prima participare a Siriei la un summit G7 de la înființarea grupului, în 1975.

Siria vrea să își consolideze rolul economic în regiune

Un oficial sirian citat de Reuters a declarat că delegația de la Damasc va discuta despre posibilul rol al Siriei în lanțurile de aprovizionare din regiune, după perturbările provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Transportul maritim prin strâmtoare a fost afectat după izbucnirea conflictului dintre Iran și aliații occidentali, la sfârșitul lunii februarie, situație care a avut efecte asupra comerțului internațional și piețelor globale.

Economia siriană se confruntă în continuare cu dificultăți

Siria încearcă să își reconstruiască economia după 14 ani de război civil. O parte dintre sancțiunile impuse în timpul mandatelor foștilor președinți Hafez și Bashar al-Assad au fost relaxate în ultimii ani.

Cu toate acestea, atragerea investițiilor străine și reluarea relațiilor bancare internaționale avansează mai lent decât estimau autoritățile siriene.

