Mizele anchetei Recorder care îl are în centru pe ministrul Cătălin Predoiu a fost tema dialogului dintre jurnaliștii Doru Bușcu și Ionuț Cristache. Intitulat „Poliție aservită”, materialul readuce pe tapet longevitatea acestui personaj politic central în mai multe guverne din ultimul deceniu.

În opinia lui Doru Bușcu, materialul „absolut întâmplător” scos pe piață de Recorder este un simptom al unei defecțiuni de sistem: disoluția puterii în stat.

Ionuț Cristache: Recorder scoate un material pe piața astăzi absolut întâmplător, Poliție aservită. În rol principal cu Cătălin Predoiu. Sunt mai multe personaje centrașe, dar e și Predoiu acolo, căruia încă o dată, în decurs de nici 6 luni, i se arată o pisică. Ții minte că au început ceva proteste acum vreo două luni de zile împotriva lui Predoiu? Piața a început să strige împotriva lui Predoiu. Bolojan a început să discute pe ici și pe colo că poate Predoiu ar trebui îndepărtat. Acum îi se arată din nou lui Predoiu. Unul dintre numelele vehiculate în posibilul scenariu că ar putea să fie nominalizat săptămâna viitoare. Să fie cel sau în jurul căruia să se constituie o parte din PNL care să guverneze cu PSD.

Doru Bușcu: Fără discuție. E cunoscută ipoteza Predoiu. Nemuritorul Predoiu care supraviețuiește de vreo 12 ani. Ce vedem noi în zilele astea este un tablou deprimant, care e consecința faptului că puterea în stat a fost dizolvată. S-a surpat într-un fel autoritatea în stat.

Bușcu: O să vedem atacuri și din partea grupării Predoiu, în direcția cealaltă

Și acum sunt mai multe grupuri care își dispută această putere. Fiecare grup are o compoziție aproape identică. 30% sunt reprezentanții instituțiilor sau rezerviști din instituțiile militarizate sau judiciarizate. O parte sunt oameni de afaceri și o parte foarte importantă sunt canale media. Unele sunt mai mari, entitățile sunt mai mari, altele sunt mai mici. Și în momentul în care un anume interes politic este precumpănitor, atunci vedem un atac în partea cealaltă. Sau în momentul în care amenință zona de influență și teritoriul financiar al altui grup, vedem atacuri. O să vedem atacuri și din partea grupării de aici, Predoiu, în direcția cealaltă. Vedem că Bolojan atacă povestea cu microreactoare (n.r. – de la Doicești). Poveste liberală, de altfel.

