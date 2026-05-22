Incendiu puternic pe autostrada A1, în județul Timiș. Remorca unui autotren a luat foc, în mers

Traficul este restricționat, vineri dimineață, 22 mai, pe autostrada A1, la kilometrul 457, în zona localității Balinț (județul Timiș), pe sensul de mers către Arad. Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la remorca unui autotren.

Din fericire, din primele informații, nu există victime, însă pagubele materiale sunt semnificative, iar degajările de fum pot afecta vizibilitatea.

Se circulă doar pe banda 2

La locul incendiului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu 7 pompieri din cadrul Detașamentului Lugoj și o autospecială de stingere cu 2 pompieri din cadrul Stației de Pompieri Făget.

Incendiul s-a manifestat la nivelul remorcii unui autotren care transporta produse alimentare. Din fericire, conducătorul autotrenului a reușit să decupleze capul tractor, astfel acesta nu a fost afectat de incendiu.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, a fost stabilită cauza probabilă a incendiului: efectul termic al căldurii produs prin frecare mecanică (frâne blocate).

Banda de urgență și banda 1 sunt blocate din cauza autospecialelor de intervenție și a vehiculului afectat. Se circulă doar pe banda 2, în condiții de coloană și viteză redusă.

Conform autorităților, restricțiile vor rămâne în vigoare până în jurul orei 11:00.

Recomandăm șoferilor care se îndreaptă spre Arad/Nădlac să manifeste prudență maximă, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și, dacă este posibil, să aleagă rute alternative pentru a evita ambuteiajele.

„Incendiu la remorca unui autotren pe autostrada #A1, km 457, Balinț (TM), sensul spre Arad. Se circulă doar pe banda 2 până în jurul orei 11, estimativ”, a transmis și DRDP Timișoara.

