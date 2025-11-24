Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”

A fost pus în tranparenţă decizională actul normativ cu privire la cumulul pensiei cu salariul, însă există şi câteva excepţii cu care cei de la PSD nu sunt de acord. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că discuţia nu este una finală şi că încă se mai primesc propuneri.

Anumite teme sunt rediscutate în coaliţie, printre care se află şi aceea legată de cumulul pensie-salariu în cazul celor necontributive.

„În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu educație, sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor și a rămas ca acest proiect să se refere la pensiile necontributive”, spune Manole.

Proiectul este departe de forma finală, având în vedere că încă se primesc „zeci de email-uri și zeci de solicitări de propuneri. Deci probabil că vor mai avea loc discuții”, a mai spus Manole.

