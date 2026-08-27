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ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate

Elena Popescu
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Foto: Shutterstock
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Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o nouă avertizare de tip cod galben de ploi și furtuni pentru mai multe județe din România.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.

De asemenea, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Cod galben de vânt în sud și est

Pentru ziua de vineri, ANM a emis un cod de vânt pentru județele din sudul și estul țării. Pe parcursul zilei de vineri, 28 august, în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, arată meteorologii.

Cum va fi vremea în București

Joi, începând cu ora 10:00 și până vineri la ora 01:00, ANM a emis un cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ în București.

Conform ANM, de joi de la ora 10:00 și până vineri la ora 09:00, cerul va fi înnorat în Capitală. Începând cu orele după-amiezii, vor fi averse cu cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 50…70 km/h. Vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 15…17 grade.

Vineri, în intervalul 09:00 – 20:00, vremea va deveni frumoasă în Capitală. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 30…35 km/h. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade.

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