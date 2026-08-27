11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă

„La Cernavodă, în aval de pod, urmează să fie construit un dig scurt de piatră, numit epiu, care pornește de la malul stâng spre mijlocul fluviului, pe o lungime de circa 150 de metri și va fi vizibil deasupra apei”, informează joi Guvernul României.

Potrivit unui comunicat transmis, rolul acestui dig ar fi acela să împingă apa către partea adâncă a fluviului.

„Exact acolo unde se află canalul navigabil, gura Canalului Dunăre–Marea Neagră și priza de apă a centralei nucleare. În plus, ajută zonele dragate să nu se umple la loc cu nisip și, în timp, contribuie la formarea unei albii mai adânci și mai stabile”.

Aceasta ar urma să fie amplasat la Cernavodă, în aval de pod, şi pornește de la malul stâng spre mijlocul fluviului, pe o lungime de circa 150 de metri și va fi vizibil deasupra apei.

Chiar şi mediul universitar şi-a adus aportul la soluţie

Soluţia a fost identificată în cadrul unui Comitet Interministerial Bala – Cernavodă, care reunește Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Apele Române, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, Administrația Fluviala a Dunării de Jos Galați, Administrația Canalelor Navigabile, SN Nuclearelectrica și mediul universitar (Universitatea Tehnică de Construcții București), cu sprijinul MAI, DSU și al specialiștilor din MapN, a analizat în teren mai multe soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei nuclearelectrice de la Cernavodă, mai transmite Guvernul.

Aceste soluții vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric de când se fac măsurători specifice.

Comitetul funcționează 30 de zile și va prezenta un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare, în jurul datei de 13 septembrie 2026.

Dragarea unor canale este altă soluţie identificată

Dragarea este intervenția care se poate executa imediat și care creează condițiile, nu certitudinea, că apa de la bifurcația Bala (Dunărea veche și brațul Bala), azi repartizată 85% spre brațul Bala, 15% spre Dunărea veche să poate fi echilibrată.

Dragarea unor canale de 30 de m lățime cu adâncimi de minim 2 m va crea condiții propice pentru ca un volum de apă mai mare să ajungă pe Dunărea veche, implicit spre Cernavodă.

Acest lucru are un impact indirect pozitiv deoarece un volum mai mare și o viteză mai mare vor reduce sau menține nivelul de aluviuni de pe acest nou canal.

Problema cea mai mare pentru dragaj în acest moment este nivelul foarte mic al apei, ceea ce produce riscul de blocare a navelor în bancuri de nisip sau de operare cu nave cu pescaj mic care pot opera în regim de apă scăzută, dar cu un randament mai mic.

De asemenea, nivelul scăzut al apelor face ca eventualele utilaje disponibile în Constanța sau în alte zone ale Dunării să nu poate fi mobilizate pe brațul vechi al Dunării.

Zonele de interes se află la bifurcaţia Dunăre canal CNE şi în amonte canal CNE cu prioritate la KM: – km 305-306, km 308,5 km 312,5 – 315, km 322, km 327, km 342,5 (zona Bala).

Barje pe o lungime de 200 m, perpendicular pe malul stâng al Dunării

În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje pe o lungime totală de 200 de metri, dispuse perpendicular pe mal, pe malul stâng al fluviului.

Barjele sunt dispuse astfel încât să producă un efect de deviere a curentului cât mai puternic către șenalul navigabil și către zona prizei de apă a centralei și a Canalului Dunăre–Marea Neagră.

Testul are rolul de a verifica în teren efectul pe care l-ar produce un epiu permanent de dirijare — o lucrare hidrotehnică din piatră, planificată în aval aproape de canalul spre CNE Cernavodă.

Efectele sunt urmărite permanent prin măsurători, iar configurația poate fi ajustată sau retrasă oricând — este o intervenție complet reversibilă.

La debitele foarte scăzute de acum, rolul principal al acestei structuri este dirijarea curgerii și protejarea zonelor dragate împotriva recolmatării — un efect care se construiește în timp — și nu ridicarea imediată a nivelului apei.

În zona Canalului Dunăre Marea-Neagră mai exact a canalului de aducțiune către bazinul de stocare al centralei se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să suplimenteze debitul necesar procesului de răcire, chiar și în condițiile în care nivelul apei de pe Dunărea veche va mai scădea.

Această soluție presupune instalarea unui dig mobil gonflabil/tubular. Soluția ar asigura un nivel mic dar suficient pentru ca răcirea reactoarelor și depozitelor de material uzat să fie asigurată cu sistemele folosite acum.

Amplasarea se execută rapid (maxim 1 zi) și completate de pompe amplasate pe barjă sau pontoane plutitoare asigură nivelul și debitul necesar centralei.

Amplasarea acestora se va face pe canalul de aducțiune / priză racordat la Dunăre și în spre est la canalul Dunăre Marea Neagră. În situații critice apa din canalul Dunăre Marea Neagră poate fi folosită în tandem cu pompajul pentru a asigura debitul.

„Nivelul apei pe Dunăre în zona Cernavodă ar fi de 1,05 m”

Pe lângă aceste măsuri CNE Cernavodă are în rezervă echipamente (pompe, generatoare de mare putere și instalații de răcire a apei) care pot asigura răcirea în condiții optime a reactoarelor și depozitelor de combustibil uzat chiar și în condițiile în care cu tot cu soluția de baraj pe canalul de aducțiune debitul apei nu este suficient.

„În acest scenariu, nivelul apei pe Dunăre în zona Cernavodă ar fi de 1,05 m. În acest scenariu răcirea se va face în circuit închis cu aport de apă demineralizată rezultat din echipamentul de tratare al centralei care s-ar alimenta din puțuri subterane completate, dacă e cazul, de apă demineralizată stocată în depozite suplimentare în zona centralei (cisterne auto, pe cale ferată, sau autospeciale de stingere incendiu). CNE Cernavodă asigură echipamentele necesare și planificarea pentru un astfel de scenariu. Toate instituțiile contribuie la asigurarea de echipamente logistice pentru a menține răcirea”, dă asigurări Guvernul.

Nivelul Dunării din această perioadă este cel mai mic debit din istoria documentată. Documentațiile tehnice ale instituțiilor cu responsabilitate în supravegherea, amenajarea sau navigarea cursului Dunării prevăd cel mai prost scenariu al cotelor Dunării la intrarea în țară (Baziaș) la cota 2.000 m³/s, cota de azi fiind în zona 1.300 m³/s. Cota medie anuală din luna august este de 3.900 m³/s. Debitul mediu anual la intrarea în țară (Baziaș) este de 5.500 m³/s;