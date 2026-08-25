Senatorul PNL, Vasile Blaga, a apărut, marți, dezbrăcat în fața membrilor comisiilor de Administrație și Ape din Senat, după ce și-a pornit din greșeală camera video atunci când a intervenit în discuție ca să îi reproșeze senatoarei Nadia-Cosmina Cerva, din grupul PACE, că îi „bate la cap” pe senatori de două zile cu niște amendamente.

Episodul s-a petrecut pe fondul unei discuții în contradictoriu între senatoarea Nadia Cerva și președintele de ședință, senatorul AUR, Vasilică Potecă, în legătură cu cererea de reexaminare a președintelui Nicușor Dan cu privire la cotele de împușcare a urșilor.

„Luați oamenii peste picior, nu-i lăsați să argumenteze”, i-a spus Cerva lui Potecă, moment în care senatorul Vasile Blaga a intervenit online, cu camera pornită.

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Colegii din comisie au sesizat imediat că este dezbrăcat. Senatorul pare că e fie la piscină, fie la mare, îmbrăcat, aparent, doar cu un șort de baie, de culoare albastră.

„Doamna Cerva, dumneavoastră ne luați peste picior de două zile. N-aveți voie să depuneți amendament, avem doar cererea de reexaminare. Și știți asta, dar ne bateți la cap de două zile”, a spus Blaga, care era dezbrăcat.

Nadia Cerva a observat imediat situația și a reacționat surprinsă: „Cine e în pielea goală acolo? E cineva în pielea goală?”, după care și-a făcut semnul crucii. În sală, ceilalți senatori au izbucnit în râs și i-au cerut lui Vasile Blaga să închidă camera.

„Domnule Blaga, închideți camera!”, i-au spus senatorii prezenți în sală, amuzați de situația creată. „E la Techirghiol”, a spus alt senator.

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În 2020 fostul ministru PNL al Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a scăpat telefonul în timpul unui interviu pentru un post de televiziune. Pentru câteva secunde s-a văzut că Stroe era îmbrăcat office în partea superioară a corpului, iar în partea inferioară purta doar boxeri.

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