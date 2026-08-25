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Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în fața colegilor, în timpul dezbaterilor despre împușcarea urșilor, în Parlament. Apariția i-a scandalizat pe parlamentari

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Senatorul PNL, Vasile Blaga, a apărut, marți, dezbrăcat în fața membrilor comisiilor de Administrație și Ape din Senat, după ce și-a pornit din greșeală camera video atunci când a intervenit în discuție ca să îi reproșeze senatoarei Nadia-Cosmina Cerva, din grupul PACE, că îi „bate la cap” pe senatori de două zile cu niște amendamente.

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Episodul s-a petrecut pe fondul unei discuții în contradictoriu între senatoarea Nadia Cerva și președintele de ședință, senatorul AUR, Vasilică Potecă, în legătură cu cererea de reexaminare a președintelui Nicușor Dan cu privire la cotele de împușcare a urșilor.

„Luați oamenii peste picior, nu-i lăsați să argumenteze”, i-a spus Cerva lui Potecă, moment în care senatorul Vasile Blaga a intervenit online, cu camera pornită.

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Colegii din comisie au sesizat imediat că este dezbrăcat. Senatorul pare că e fie la piscină, fie la mare, îmbrăcat, aparent, doar cu un șort de baie, de culoare albastră.

Senatorul pare să fie echipat cu un șort de baie albastru

„Doamna Cerva, dumneavoastră ne luați peste picior de două zile. N-aveți voie să depuneți amendament, avem doar cererea de reexaminare. Și știți asta, dar ne bateți la cap de două zile”, a spus Blaga, care era dezbrăcat.

Vasile Blaga (dreapta), în timpul intervenției în Parlament

Nadia Cerva a observat imediat situația și a reacționat surprinsă: „Cine e în pielea goală acolo? E cineva în pielea goală?”, după care și-a făcut semnul crucii. În sală, ceilalți senatori au izbucnit în râs și i-au cerut lui Vasile Blaga să închidă camera.

„Domnule Blaga, închideți camera!”, i-au spus senatorii prezenți în sală, amuzați de situația creată.

„E la Techirghiol”, a spus alt senator.

Blaga nu este singurul oficial care a apărut în ipostaze inedite

În 2020 fostul ministru PNL al Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a scăpat telefonul în timpul unui interviu pentru un post de televiziune. Pentru câteva secunde s-a văzut că Stroe era îmbrăcat office în partea superioară a corpului, iar în partea inferioară purta doar boxeri.

Sursa foto: Prosport

Vizibil descumpănit de incidentul neprevăzut, Ionuț Stroe a avut prezență de spirit ca să-și ducă intervenția până la capăt. Videoclipul cu el și imaginile în boxeri au făcut înconjurul internetului, devenind viral în doar câteva ore.

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