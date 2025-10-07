Cod Roșu și în subteran. Stația de metrou Eroilor a fost INUNDATĂ după ploile torențiale din București

Ploile abundente care s-au abătut asupra Capitalei în ultimele zile au început să creeze probleme și sub pământ. În stația de metrou Eroilor, apa s-a infiltrat prin tavan și a format bălți pe peroane, iar călătorii au fost nevoiți să ocolească bălțile pentru a urca în trenuri.

Imaginile au fost surprinse de bucureșteni și publicate pe rețelele sociale, iar postul București FM a transmis:

„Stația de metrou Eroilor, plouă… și în subteran! Ploile torențiale au creat probleme nu doar la suprafață, ci și în stațiile de metrou din București.”

Fenomenul apare în contextul Codului Roșu de ploi abundente emis de ANM pentru București și sudul țării, valabil până miercuri seară. Metrorex a intrat în alertă și a trimis mai multe echipe pe teren.

„Echipele de specialitate monitorizează stațiile, galeriile și căile de acces, cu scopul de a interveni prompt. În unele stații, infiltrațiile au fost mai pronunțate, de exemplu, la Eroilor 1, dar angajații Metrorex, împreună cu firma de curățenie și partenerii contractuali, au intervenit cu rapiditate pentru înlăturarea efectelor”, a precizat compania.

În ciuda problemelor, traficul subteran nu a fost afectat, iar trenurile circulă conform graficului obișnuit.

Metrorex anunță că rămâne în permanentă legătură cu autoritățile pentru a monitoriza evoluția fenomenelor meteo.

„Compania rămâne în permanenţă în legătură cu autorităţile competente şi monitorizează evoluţia fenomenelor meteo şi intervenţia promptă în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute.”

Surse foto: Mediafax foto

