Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge

Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Iată pe ce dată ninge.

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Dacă în luna octombrie se anunță vreme călduroasă, cu valori mult peste mediile perioadei, iată că, începând cu luna noiembrie, lucrurile se schimbă radical în privința vremii. Atunci, temperaturile se vor îndrepta vertiginos către 0 grade C, iar ninsorile își vor face apariția.

Astfel, în luna noiembrie, meteorologii Accuweather anunță temperaturi modeste, cea mai ridicată fiind de 18 grade C. De asemenea, valorile termice scad până la valoarea de 0 grade C.

Ninsorile vin într-o perioadă cu multe ploi. Așadar, în săptămâna 24-30 noiembrie sunt anunțate ploi, în fiecare zi, iar în două zile din această săptămână, ninsorile își vor face apariția.

Mai exact, pe 26 și 27 noiembrie 2026. În aceste zile, temperaturile se vor încadra între 7 și 4 grade C, iar atmosfera va fi închisă. De altfel, în toată luna noiembrie va predomina atmosfera mohorâtă, soarele făcându-și foarte rar apariția.

Așadar, meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Acesta va fi în zilele de 26 și 27 noiembrie 2026.