O dronă s-a prăbușit în zona localității Plauru din județul Tulcea și a provocat un incendiu. Radarele MApN nu au detectat-o

Un nou incident cu drone s-a produs în apropierea graniței României, în noaptea de joi spre vineri. O dronă a căzut în zona localității Plauru, din județul Tulcea, și a provocat un incendiu.

În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropiere de localitatea Isaccea (Tulcea), aflată în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Ce spune MApN

Ministerul Apărării Naționale precizează însă că sistemele radar nu au raportat, pe parcursul nopții, nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României.

”Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute. În jurul orei 05.00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plaurul, județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale”, a transmis MApN.

O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, pentru stingerea incendiului produs. Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să efectueze cercetări la fața locului.

MApN precizează că situația este în dinamică, iar noi informații vor fi comunicate pe măsură ce vor deveni disponibile.