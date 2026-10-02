Liderul PSD Iaşi vorbește despre o afacere cu şpăgi de sute de mii de euro, în cazul audierii lui Bolojan la DNA

NEWS ALERT Record istoric pentru euro la cursul BNR. Leul s-a prăbușit în ziua în care este așteptată evaluarea Standard&Poor’s
13:27
Șeful filialei PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, a scris pe o rețea de socializare, că premierul demis este martor ”într-o afacere urât mirositoare cu şpăgi de sute de mii de euro”. El a făcut trimitere la audierea liderului liberalilor, la DNA Iași, și a precizat că ”acesta-i PNL-ul integru şi reformator pe care-l tot clamează Ilie Bolojan”.
”Șmecherii PNL din zona Moldovei s-au tot rânduit, în ultimii ani, pe la DNA Iași. Ba martori, ba suspecți, ba inculpați, mulți cu condamnări finale. Astăzi, însuși președintele PNL România și premierul demis, Ilie Bolojan, a fost chemat în fața anchetatorilor ieșeni. Oficial, e martor într-o afacere urât mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro”, a scris Cojocaru pe Facebook.