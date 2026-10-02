Liderul PSD Iaşi vorbește despre o afacere cu şpăgi de sute de mii de euro, în cazul audierii lui Bolojan la DNA

Șeful filialei PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, a scris pe o rețea de socializare, că premierul demis este martor ”într-o afacere urât mirositoare cu şpăgi de sute de mii de euro”. El a făcut trimitere la audierea liderului liberalilor, la DNA Iași, și a precizat că ”acesta-i PNL-ul integru şi reformator pe care-l tot clamează Ilie Bolojan”.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

”Bolojan, martor într-o afacere urât mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro”

”Șmecherii PNL din zona Moldovei s-au tot rânduit, în ultimii ani, pe la DNA Iași. Ba martori, ba suspecți, ba inculpați, mulți cu condamnări finale. Astăzi, însuși președintele PNL România și premierul demis, Ilie Bolojan, a fost chemat în fața anchetatorilor ieșeni. Oficial, e martor într-o afacere urât mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro”, a scris Cojocaru pe Facebook.

”Acesta-i PNL-ul integru și reformator pe care-l tot clamează Ilie Bolojan”

”În loc să facă administrație pentru oameni, mai marii PNL dau cu subsemnatul în fața procurorilor DNA, în răsunătoare scandaluri de corupție. Acesta-i PNL-ul integru și reformator pe care-l tot clamează Ilie Bolojan, premierul ce s-a baricadat în Palatul Victoria!’‘, a mai precizat liderul PSD Iași.