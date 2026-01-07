Fostul director al Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberlander, a relatat într-un interviu acordat în presa internațională detalii despre furtul prețioaselor obiecte dacice din aur de la muzeul Drents din Țările de Jos, căruia îi fuseseră împrumutate. Oficialul susține că partea olandeză „a mințit” în ceea ce privește măsurile de securitate de la muzeu, pe care nu le-a respectat.

„Au mințit”, a declarat Ernest Oberlander într-un interviu pentru RTL, preluat de 31mag.nl.

Olandezii nu au respectat acordul, acuză fostul director al Muzeului Național de Istorie

Fostul director a dezvăluit că partea olandeză nu și-a respectat obligațiile privind securitatea tezaurului de o valoare inestimabilă.

„Nu au respectat acordul din raportul privind instalația. Securitatea era crucială, dar sticla antiefracție promisă nu a fost folosită, iar coiful a fost furat după două lovituri de ciocan”, a spus el. Fostul director mai spune că jaful, demiterea sa și apoi criticile primite l-au afectat profund.

„A fost un an întunecat. Îmi revin încet-încet datorită medicamentelor”, a spus el. Oberlander (foto) a mai povestit că decizia de a împrumuta artefactele nu avea riscuri teoretic, căci muzeul părea a fi extrem de bine protejat.

La aproape un an de anchetă, tezaurul e de negăsit

„Pregătirea pentru expoziție a fost meticuloasă, iar muzeul părea a fi cel mai bine protejat dintre toate muzeele cărora le împrumutasem anterior piesele”.

Totuși, în ciuda sistemelor avansate de alarmă, hoții au reușit să intre printr-o mică deschizătură, probând probleme de securitate neprevăzute în planul oficial. După jaf, 3 suspecți principali au fost arestați, dar coiful de la Cotofenești și cele 3 brățări de aur rămân dispărute la aproape un an de investigații.

Omul de afaceri olandez Alex van Breemen a oferit o recompensă de 250.000 de euro pentru informații care să ducă la recuperarea lor. Muzeul Drents nu a făcut declarații oficiale legate de calitatea sticlei folosite în vitrine, asigurând doar că a respectat condițiile de asigurare și a împărtășit toate informațiile necesare cu colegii români.

