Cel mai amplu exercițiu național de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres – care a primit numele „Aurora” – a testat în premieră un scenariu unic, din Centrala Hidroelectrică Șugag, au anunțat oficialii operatorului național de sistem și transport al energiei electrice și ai celui mai mare producător național de energie.

Peste o sută de specialiști tehnici și operativi din toate entitățile implicate au participat la un exercițiu unic care a simulat un colaps total de tensiune, într-un scenariu apropiat de condițiile reale ale unui incident major, care indisponibilizează inclusiv rețelele de telecomunicații publice.

„Acest tip de exerciții contribuie la întărirea capacității de reacție rapidă”

Cele mai mari companii din energie – MApN, SRI și STS – au simulat cum poate fi restaurat sistemul electroenergetic național în urma unui colaps total de tensiune, potrivit informațiilor Mediafax.ro.

„Apărarea și restaurarea Sistemului Electroenergetic Național sunt activități esențiale, care permit gestionarea unor situații de urgență și readucerea sistemului la starea normală de funcționare. Într-un context regional în care securitatea energetică devine tot mai importantă, acest tip de exerciții contribuie la întărirea capacității de reacție rapidă, îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în Europa de sud – est, precum și la creșterea rezilienței sistemului energetic național”, a precizat STS.

Miza exercițiului Aurora: „Funcționarea unui sistem energetic complex chiar și în condiții extreme”

La desfășurarea acțiunii au asistat Secretarul de Stat din Ministerul Energiei Pavel Casian Nițulescu, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.

„Cooperarea dintre Transelectrica, Hidroelectrica, Distribuție Energie Electrică Romania, ROMGAZ, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy a reunit, în premieră, tehnologii clasice și soluții moderne într-un scenariu dificil, care a cerut decizii rapide, coordonare și sincronizare impecabile. Rezultatul demonstrat prin succesul exercițiului denumit simbolic Aurora evidențiază pregătirea profesională de înaltă calitate și dedicarea echipelor operative, capabile să susțină funcționarea unui sistem energetic complex chiar și în condiții extreme”, au transmis organizatorii.

Exercițiul, care a înregistrat un succes important pentru specialiștii SEN, a fost realizat pentru prima dată prin cooperarea a șapte entități din Sistemul Electroenergetic Național, respectiv CNTEE Transelectrica SA, SPEEH Hidroelectrica SA, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), SNGN ROMGAZ SA, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Potrivit inițiatorilor, scenariul a presupus și limitarea comunicațiilor publice, situație frecventă în condiții reale de criză. În acest cadru, rolul sistemelor de telecomunicații speciale puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale este esențial pentru reușita procesului de restaurare.

Exercițiul din Centrala Hidroelectrică Șugag încheie o serie de testări inițiate de Transelectrica, în parteneriat cu Hidroelectrica, pe perioada acestui an, menite să asigure pregătirea tehnică și operațională a sistemului pentru situații de urgență.

Sursă foto: Gândul

