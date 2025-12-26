Prima pagină » Actualitate » Câte zile poți ține carnea de porc în frigider. După cât timp se strică, de fapt

26 dec. 2025, 10:40
Odată cu venirea iernii, mulți români cred că alimentele rezistă mai mult timp fără riscuri. În realitate, însă, temperaturile scăzute de afară nu elimină pericolele legate de depozitarea necorespunzătoare a cărnii crude.

Iar dacă aceasta este păstrată în frigider pentru mai multe zile, atunci trebuie să știm pentru cât timp o putem depozita, fără niciun risc.

Cât timp poate fi păstrată carnea de porc în frigider

Carnea de porc este unul dintre cele mai consumate tipuri de carne în această perioadă a anului. Totuși, nu mulți oameni știu că are un termen limitat clar de siguranță, chiar și în condiții de refrigerare. Iar depășirea acestuia poate favoriza dezvoltarea bacteriilor și crește riscul de toxiinfecții alimentare.

Specialiștii recomandă ca bucățile proaspete de carne de porc (cotletele sau ceafa, de exemplu) să fie păstrate în frigider cel mult 3-5 zile, la o temperatură constantă de aproximativ 4 grade Celsius. În cazul cărnii tocate, termenul este mai scurt: trebuie gătită în maximum 1-2 zile de la cumpărare.

Dacă nu există posibilitatea preparării unor feluri de mâncare în acest interval de timp, atunci soluția sigură avută la îndemână este congelarea. Temperaturile foarte scăzute opresc dezvoltarea bacteriilor și prelungesc considerabil durata de păstrare a cărnii.

Este foarte important de știut că, odată decongelată, carnea trebuie tratată ca una proaspătă. Cu alte cuvinte, la fel de repede trebuie să o gătim, indiferent dacă produsul a fost sau nu congelat anterior.

Cum depozitezi corect carnea crudă

Frigiderul doar încetinește procesele de alterare, nu le oprește definitiv. Pentru a reduce riscurile, carnea crudă trebuie păstrată în recipiente închise sau ambalată corespunzător. Evitați contactul cu alte alimente!

Congelarea rămâne cea mai eficientă metodă de depozitare pe termen lung. La o temperatură de -18 grade, carnea poate fi păstrată în siguranță luni de zile, fără să își piardă din calitate. Nu este obligatorie folosirea unui aparat de vidat, dar ambalarea în folie alimentară sau de aluminiu ajută la menținerea texturii și îi păstrează mai bine gustul.

Pentru cele mai bune rezultate, carnea ar trebui congelată cât mai proaspătă, nu la limita termenului de expirare.

Durata de păstrare în frigider diferă în funcție de tipul de carne:

  • Carnea de vită – bucățile întregi pot fi păstrate până la 5 zile, dar carnea tocată trebuie consumată după maximum 1-2 zile;
  • Carnea de pui – trebuie gătită în cel mult 48 de ore;
  • Peștele crud – se strică foarte repede, de aceea nu trebuie ținut în frigider mai mult de 1-2 zile.

Bucătarii atrag atenția că respectarea termenelor de depozitare pot face diferența între o masă sigură și un risc pentru sănătate. Iar în perioadele aglomerate din an, cum sunt sărbătorile de iarnă, când alimentele sunt cumpărate și păstrate în avans, acest lucru este extrem de important.

Cele mai noi