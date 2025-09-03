Comasarea claselor aduce mari probleme în multe ȘCOLI din România. Cei mai afectați sunt elevii din mediul rural

După ce au fost comasate sute de clase și școli, și s-a dat undă verde transferurilor vor fi înghesuiți câte 26 de preșcolari într-o grupă de grădiniță, 32 de copii într-o clasă de gimnaziu, iar la liceu se va ajunge chiar și la 36 de elevi. De exemplu, fiica lui Dan învață la un Colegiu de top din București, va avea șase colegi noi transferați de la alte licee și vor fi 32 de copii în clasă.

„Când să-i asculte profesorii pe toți acești elevi. Nu e normal ca elevii, care au învățat să intre la liceu să aibă acum colegi care nu au reușit anul trecut să obțină note bune”.

Cei mai afectați sunt însă elevii din mediul rural. În județul Buzău, 3 grădinițe și o școală vor fi închise, iar copiii vor merge la 12 km distanță, pe un drum cu pericole la tot pasul. Deși există două microbuze, șoferii s-au pensionat și nu se știe cine va transporta copiii.

Împrăștiați în alte trei unități vor fi și elevii școlii „Grigore Baștan” din județul Buzău. Și copiii din localitatea Pleșa, aflată într-o zonă montană greu accesibilă, vor fi mutați la o școală aflată la 7 km. Experții în Educație prevăd că copiii vor abandona școala, iar cei care vor rămâne vor avea rezultate și mai slabe la examenele naționale. Unele comasări par de-a dreptul inutile. În Arad, trei licee cu profil tehnic vor forma un nou liceu tehnologic, însă nu va fi redus absolut niciun post. Comasarea duce, în unele școli, și la învățământ simultan, ceea ce înseamnă că, de exemplu, într-o clasă vor învăța atât copii de clasa a VIII-a, cât și de clasa a V-a, potrivit Știrile Antena 3.

