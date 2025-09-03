Prima pagină » Actualitate » 11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR

Bianca Dogaru
03 sept. 2025, 11:48, Actualitate
Unsprezece elevi din localitatea Pleși, comuna Bisoca (județul Buzău), sunt în pericol să nu mai meargă la școală din 8 septembrie, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată în această vară, în ciuda faptului că fusese recent renovată prin fonduri PNRR.

Primăria atrage atenția că drumul de 7 kilometri dintre Pleși și centrul comunei este greu accesibil, mai ales iarna, iar microbuzul școlar nu poate face cursa în siguranță. Singura soluție ar fi un mijloc de transport de teren.

„Este vorba despre Școala cu clasele I-VIII din localitatea Pleși unde sunt 6 copii la clasele I-IV, cinci copii la V-VIII. Noi, în luna februarie aveam obținută derogare pentru funcționarea școlii, acum a venit legea aceasta și ne-au desființat școala. Nu mai dau voie ca școala să funcționeze cu un număr redus de copii. Cea mai apropiată școală este cea din Bisoca, dar nu este drum accesibil de a urca cu microbuz școlar, nu își asumă nimeni riscul să coboare cu un microbuz pe drumul respectiv, nu mai zic iarna. Am cerut să rămână școala în continuare sau, în cel mai rău caz, să ni se ofere un mijloc de transport 4×4 pentru ca pe elevii de la Pleși să îi aducem la Bisoca, este o distanță de 7 kilometri. Drumul este construit pe o pantă de 70 de grade, nu mai spun de animalele sălbatice”, a declarat primarul comunei Bisoca, Florin Stemate.

Edilul a punctat și faptul că școala a fost renovată recent prin fonduri PNRR, achiziționând mobilier nou și aparatură inteligentă. Toate acestea însă, rămân în derizoriu dacă elevii nu se vor putea întoarce la cursuri.

„Părinții sunt foarte interesați de situația copiilor, mai ales că este o școală cu rezultate foarte bune, au luat examenul de capacitate în procent de 100%, majoritatea sunt la liceu. Nu am soluții și nu își asumă nimeni riscul să coboare de acolo fără un mijloc de transport sigur. Școala arată foarte bine, mai ales că noi am accesat PNRR și săptămâna aceasta am pus mobilier nou, tablă inteligentă, aparatură, totul nou și pentru ce?”, a mai precizat primarul comunei.

Prefectul județului Buzău, Liliana Sbîrnea, a precizat că se caută soluții, fie prin repunerea în funcțiune a internatului de la Biosca, fie prin asigurarea unui microbuz cu șofer dedicat.

„Căutăm soluții, prima variantă de dorit ar fi ca ministerul să țină școala pentru că sunt 5 copii la clasele I-IV și 6 la clasele V-VIII. Drumul este foarte greu de parcurs vara și aproape imposibil iarna. Ar mai fi transportul lor către cea mai apropiată școală, să încercăm să obținem un microbuz cu normă de șofer să-i putem transporta până la școală și înapoi. Ar mai fi varianta de repunere în funcțiune a internatului de la Bisoca, dar costă mai mult să ai un internat față de o normă pentru un învățător, ei au simultan I-IV, V-VIII. Dorim să nu abandoneze acești copii. Părinții și copiii își doresc școala”, a declarat Liliana Sbîrnea.

