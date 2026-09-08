Raiffeisen ar urma să finalizeze în octombrie 2026 preluarea Garanti Bank România. Fuziunea operațională este estimată pentru a doua jumătate a anului viitor. Tranzacția de 590 de milioane de euro este în prezent analizată de Consiliul Concurenței și așteaptă avizul Băncii Naționale a României (BNR).

Achiziția Garanti Bank România ar urma să fie finalizată până la jumătatea lunii octombrie a acestui an. Din noiembrie, vor începe consolidarea financiară, rebranduirea și fuziunea operațiunilor de leasing. Integrarea finală și fuziunea operațională sunt programate pentru august 2027, arată Profit.ro.

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Raiffeisen va prelua Garanti Bank România

Migrarea clienților și a arhivelor se va face treptat, arată sursa citată. Operațiunile care pot fi pregătite din timp vor fi realizate gradual, inclusiv deschiderea conturilor și a produselor, care vor rămâne inactive până la momentul integrării.

Aproximativ 90% din analiza diferențelor și de maparea datelor ar urma să fie finalizate înainte de închiderea tranzacției. Ambele bănci și-au evaluat deja sistemele și au realizat procesele de mapare a datelor.

PwC, compania de consultanță, va sprijini dezvoltarea mecanismului de migrare a datelor, începând din trimestrul al treilea din 2026. Etapa de testare va include actualizarea mediului de lucru, care este realizabilă în mai puțin de o săptămână. Garanti Bank are deja date anonimizate și două medii de testare. Deschiderea relațiilor cu clienții și a produselor în sistemele Raiffeisen va debuta la începutul lui 2027. Procesul trebuie să respecte cerințele legale și să țină cont de logistica necesară, inclusiv înlocuirea terminalelor POS și trimiterea notificărilor și cardurilor.

Ce se întâmplă cu vânzările Garanti Bank

După migrarea produselor, vânzările Garanti Bank vor fi suspendate, iar clienții interesați vor fi redirecționați către Raiffeisen. Pregătirile tehnice ar urma să fie finalizate în primul trimestru din 2027. În trimestrul al doilea vor începe simulările generale ale procesului de integrare.

Angajații Garanti Bank vor fi implicați în toate etapele integrării cu Raiffeisen. Acestea includ migrarea datelor, rebrandingul, testarea sistemelor și pregătirea infrastructurii. Raiffeisen a semnat preluarea Garanti Bank România în martie, iar tranzacția ar putea urca grupul austriac pe locul 4 în sistemul bancar românesc sau chiar pe locul 3, dacă depășește UniCredit.

Preluarea include Garanti BBVA, dar și companiile Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Fleet Management. Oferta cuprinde leasing financiar, servicii de administrare a flotelor și credite de consum. De altfel, Raiffeisen intenționează să fuzioneze operațiunile Garanti Bank cu cele din România. Până atunci, cele două entități vor funcționa separat. Contractele și serviciile pentru clienții Garanti Bank rămân neschimbate până la finalizarea tranzacției.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ