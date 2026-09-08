iPhone 18 Pro și primul dispozitiv pliabil al brandului ar putea fi vedetele unei prezentări care va include și actualizări pentru Apple Watch și AirPods, potrivit La Razon.

Apple va organiza evenimentul „Surprise and shine”, pe 9 septembrie, ocazie cu care ar putea aduce modificări mai ample decât de obicei gamei sale de dispozitive. Pe lângă mult-așteptatele modele iPhone 18 Pro și Pro Max, se preconizează că firma își va anunța primul telefon pliabil. Totodată, acesta va marca prima lansare de la preluarea funcției de CEO de către John Ternus de la Tim Cook, la 1 septembrie, reprezentând debutul său în fața unui public numeros.

Este posibil ca modelul de bază iPhone 18 să nu apară până în 2027

Cei care sperau să treacă la cel mai accesibil model al noii generații vor avea parte de o dezamăgire. Potrivit Economic Daily News – care citează declarații ale unor directori de la Pegatron, furnizor Apple – se preconizează că modelul de bază iPhone 18 va sosi în primul trimestru al anului viitor. Lansarea acestuia ar putea coincide cu cea a modelului iPhone 18e și a unui nou iPhone Air.

Se preconizează că modelele iPhone 18 Pro vor avea prețuri mai ridicate

Modelele iPhone 18 Pro și Pro Max vor ocupa un loc central în luna septembrie, alături de un posibil model pliabil. Sursa de informații Digital Chat Station indică faptul că ambele vor fi dotate cu baterii de capacitate mai mare, în timp ce rapoartele citate de 9to5Mac sugerează o insulă dinamică (Dynamic Island) de dimensiuni mai reduse. De asemenea, analistul Ming-Chi Kuo anticipează includerea unei camere cu diafragmă variabilă, ceea ce ar permite controlul cantității de lumină care pătrunde prin obiectiv.

Machetele publicate de The Verge sugerează patru culori pentru această generație de telefoane. Opțiunile ar fi negru, argintiu, albastru deschis și un violet-vișiniu închis.

Această actualizare sugerează și o scumpire, în continuarea majorărilor pe care Apple le-a operat deja în luna iunie pentru Mac, iPad, HomePod, Apple TV 4K și Vision Pro. Cu câteva zile înainte, Tim Cook avertizase, într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, că majorările de preț sunt „inevitabile” din cauza creșterii costurilor pentru memorie și stocare. La acel moment, el nu a precizat cu cât vor crește prețurile și nici ce dispozitive vor fi vizate.

Primul iPhone pliabil

Cea mai importantă noutate a evenimentului ar urma să fie primul telefon pliabil de la Apple, denumit provizoriu iPhone Ultra sau Fold, în funcție de cele mai recente informații apărute pe surse. Imaginile cu un presupus prototip, publicate de The Verge în luna aprilie, înfățișează un dispozitiv lat, cu un format similar unui pașaport, asemănător modelelor Samsung Galaxy Z Fold 8 și Xiaomi 18 Fold. Lansarea acestui model ar permite companiei Apple să concureze într-o categorie în care principalii săi rivali activează deja de ani de zile.

Noile AirPods – tot fără camere

Modelul AirPods 4 se află pe piață de doi ani și ar putea fi înlocuit în cadrul acestei prezentări, însă ar fi vorba despre o actualizare incrementală, ce ar include un eventual cip nou și senzori de monitorizare a sănătății. Căștile cu camere, despre care au apărut recent informații, vor mai avea de așteptat, întrucât Gurman estimează lansarea acestora pentru anul 2027.