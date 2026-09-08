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Petrișor Peiu face radiografia ultimilor 20 de ani ai României: „Un stat mai gras și o industrie pe cale de dispariție”

Petrișor Peiu face radiografia ultimilor 20 de ani ai României:
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Petrișor Peiu, liderul senatorilor Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), face radiografia ultimilor 20 de ani ai României. Acesta susține că, în ultimele două decenii, România a devenit un „stat mai gras”, iar industria este „pe cale de dispariție”.

Petrișor Peiu a adus în atenție faptul că, în anul 2006, industria reprezenta 28,1% din Produsul Intern Brut (PIB). În anul 2025, a scăzut la 18,6%, liderul senatorilor AUR susținând că ar fi „cea mai severă dezindustrializare din Europa”.

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Postarea lui Petrișor Peiu, azi, 8 septembrie 2026. Sursă foto: Facebook

Petrișor Peiu face radiografia ultimilor 20 de ani ai României

De altfel, liderul senatorilor AUR spune că administrația publică a ajuns în 2025 la 13,6% din Produsul Intern Brut, făcând comparație cu anul 2006, când se situa la 11,2%. Petrișor Peiu pune declinul industriei pe seama costurilor ridicate ale energiei. El a criticat și guvernele care au promis reindustrializarea, dar care au extins administrația publică.

„Cum s-a schimbat România în ultimii 20 de ani: un stat mai gras și o industrie pe cale de dispariție! Politicienii gălăgioși au expulzat oamenii serioși și iată care este rezultatul politicii făcută la TV și pe rețelele sociale:

În 2006, industria reprezenta 28,1% din PIB, în 2025 se redusese la 18,6% din PIB. Cea mai severă dezindustrializare din Europa!

În schimb, administrația publică , care reprezenta în 2006 11,2% din PIB a ajuns, în 2025 la 13,6% din PIB.

Este efectul prețurilor uriașe la energie, care au distrus total competitivitatea industriei românești!

De la regimul Dragnea încoace, toate programele de guvernare încep cu „re-industrializarea”. În schimb, practica guvernamentală aduce creșterea administrației publice.

Politicienii țipă isteric că vor face fabrici și uzine, dar administrează doze letale de energie scumpă fabricilor existente.

Așa pățim dacă la conducerea economiei am adus politrucii și am alungat inginerii și economiștii cu școli serioase, făcute la vremea potrivită. Nu cred că există o emblemă mai bună pentru această evoluție decât figura vicleană a lui Marcel Ciolacu, omul cu pantofi cu talpă roșie și cu bacalaureat alb.

Mândră corabia, meșter cârmaciul…”, a notat Petrișor Peiu pe Facebook.

Petrișor Peiu face radiografia ultimilor 20 de ani ai României. Foto: Facebook

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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