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Cine este uriașul din Ghana pe care Rapid l-a transferat în ultimele ore de mercato

Cine este uriașul din Ghana pe care Rapid l-a transferat în ultimele ore de mercato
Uriașul din Ghana pe care Rapid l-a transferat / Sursa FOTO: prosport.ro
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Pe platforma FRF hailafotbal.ro s-a anunțat, luni seară, în ultimele ore de mercato, un transfer surprinzător făcut de Rapid. Chieick Mohamed Bakayoko are doar 19 ani și vine de la Viitorul Arad, scrie PROSPORT.

Din câte se pare, gruparea din Liga 3 l-a cedat gratis pe jucător la Rapid.

Ghanezul are 1,99 metri

Fundaș central de meserie, apărătorul ghanez are 1,99 metri înălțime. El s-a alăturat celor de la Viitorul Arad în această primăvară. După doar câteva meciuri disputate pentru gruparea din vestul țării, antrenorul Cristian Sculici a renunțat la serviciile sale, considerând că are mari carențe din punct de vedere tactic.

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Bakayoko nu s-a impus în Liga a 3-a, dar Rapidul l-a adus în ultimele momente de mercato. Se pare că, după ce a ratat câteva teste în Albania, unde a dat probe de joc, impresarul africanului a putut să-i convingă pe cei de la Rapid să-l transfere

Din informațiile ProSport, Daniel Pancu l-ar fi trimis direct la CSL Ștefăneștii de Jos, grupare cu care Rapid are un parteneriat. El va evolua acolo sub formă de împrumut în sezonul 2026-2027.

Ghanezul a sosit în România de la EurAfrica Football Club, alături de un alt ghanez, Dennis Assan. Niciunul nu a convins la Viitorul Arad.

Rapid l-a cedat pe Ignat

Tot în ultima zi de mercato, Rapid s-a despărțit de un alt fundaș central. Cristi Ignat (23 de ani) a venit la Rapid în 2019, iar după doi ani a debutat la seniori. Antrenorul Daniel Pancu nu i-a dat nicio șansă în acest sezon, astfel că luni Rapidul a anunțat oficial despărțirea de fostul internațional de tineret.

„Mulțumim, Cristian Ignat! După aproape șapte ani în Giulești, Cristian Ignat și FC Rapid se despart pe cale amiabilă, prin rezilierea de comun acord a contractului. Cristi a crescut cu Rapidul, a debutat în prima echipă și a purtat tricoul vișiniu în 37 de meciuri oficiale.

Îți mulțumim pentru anii în care ai fost unul dintre noi, Cristi! Mult succes în tot ce urmează! Giuleștiul va rămâne mereu acasă”, este mesajul transmis de Rapid.

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