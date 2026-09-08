PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE

România funcţionează, după 4 luni de la demiterea Cabinetului Bolojan, cu un Executiv fără puteri depline, în ciuda eforturilor preşedintelui şi liderilor de partid din fosta coaliţie de a desemna un premier.

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Săptămâna aceasta, spun surse social democrate, preşedinţii formaţiunilor politice parlamentare se aşteaptă să fie chemaţi la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan şi chiar să fie făcută o nominalizare.

Până în acest moment, singurele propuneri sigure cu care au venit partidele sunt Sigfried Mureşan, din partea PNL, şi Sorin Grindeanu-PSD.

Gheorghe Piperea, de la AUR, a anunţat recent într-o emisiune Gândul, că ar fi dispus să preia prerogativele funcţiei de premier, în cazul în care partidul său va ajunge la guvernare.

Aceleaşi surse mai spun că PSD nu va face niciun acord scris cu SOS şi că fără voturile acestora „sunt pe-acolo”, adică aproape de o majoritate care să-i trimită la guvernare. Practic, nu vor negocia niciodată cu partidul Dianei Şoşoacă, mai spun aceleaşi surse.

Sunt discuţii, în acest moment, cu cei de la UDMR care, în ultima perioadă, au preferat să facă parte din tabăra PNL-USR, însă declaraţiile din ultima perioadă ale liderilor de partid maghiari arată o reconfigurare a traseului politic.