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PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE

Luiza Dobrescu
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus - SURSE
Sorin Grindeanu ar urma să discute, azi, cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Liderul PSD nu ar exclude un guvern minoritar cu UDMR
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Săptămâna aceasta, spun surse social democrate, preşedinţii formaţiunilor politice parlamentare se aşteaptă să fie chemaţi la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan şi chiar să fie făcută o nominalizare.

Până în acest moment, singurele propuneri sigure cu care au venit partidele sunt Sigfried Mureşan, din partea PNL, şi Sorin Grindeanu-PSD.

Gheorghe Piperea, de la AUR, a anunţat recent într-o emisiune Gândul, că ar fi dispus să preia prerogativele funcţiei de premier, în cazul în care partidul său va ajunge la guvernare.

Aceleaşi surse mai spun că PSD nu va face niciun acord scris cu SOS şi că fără voturile acestora „sunt pe-acolo”, adică aproape de o majoritate care să-i trimită la guvernare. Practic, nu vor negocia niciodată cu partidul Dianei Şoşoacă, mai spun aceleaşi surse.

Sunt discuţii, în acest moment, cu cei de la UDMR care, în ultima perioadă, au preferat să facă parte din tabăra PNL-USR, însă declaraţiile din ultima perioadă ale liderilor de partid maghiari arată o reconfigurare a traseului politic.

„Nu se poate face majoritate fără UDMR”, subliniază aceleaşi surse.

Comentarii 1
  • Dan Laurentiu

    Ce naiba, chiar nu vede nimeni, dupa 130 de zile de la demitere, ca Nicusor si Bolo sunt intelesi? Ca practic astia au gasit metoda de a pune toata tara la cheremul USR? Desi tind sa cred ca e o intelegere intre toti, inclusiv PSD. O sa renuntam la dreptul de veto in UE, sursa cea mai importanta de energie e importul, cea mai mare cadere economica a unei tari UE din istorie, si nu putem da vina pe nimeni.

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