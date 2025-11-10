Prima pagină » Actualitate » Comitetul Olimpic Internațional va interzice participarea atleților transgender la competițiile feminine

Comitetul Olimpic Internațional va interzice participarea atleților transgender la competițiile feminine

Bianca Dogaru
10 nov. 2025, 16:11, Actualitate
Comitetul Olimpic Internațional va interzice participarea atleților transgender la competițiile feminine

Comitetul Olimpic Internațional se pregătește să adopte o interdicție totală în ceea ce privește participarea sportivilor transgender în competițiile destinate femeilor.

Profimedia

Potrivit unei surse The Times, CIO va lua o decizie la începutul anului 2026.

Până atunci, se așteaptă ca organizația să primească rezultatele unui studiu științific privind superioritatea fizică a bărbaților față de femei.

The Times notează că directorul medical și științific al CIO, Jane Thornton, a prezentat săptămâna trecută rezultatele preliminare ale unei analize a provocărilor cu care se confruntă sportul feminin din cauza participării persoanelor transgender.

Analiza lui Thornton confirmă că avantajele fizice ale sportivilor născuți bărbați persistă chiar și după terapia hormonală.

Potrivit publicației The Times, noua politică a CIO va fi prezentată la o sesiune a organizației care va avea loc în timpul Jocurilor Olimpice din 2026 de la Milano și Cortina d’Ampezzo. Anterior, deciziile privind eligibilitatea sportivilor transgender erau luate de federațiile internaționale.

Prima atletă transgender care a concurat la Jocurile Olimpice a fost halterofila neozeelandeză Laurel Hubbard. La Jocurile de la Tokyo, ea a concurat la categoria de greutate 87 kg, unde s-a clasat pe ultimul loc.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

JUSTIȚIE Ce îi transmit vicepremierului Oana Gheorghiu patru asociații de magistrați: „O mostră de manipulare nocivă și iresponsabilă.” Decredibilizarea justiției, condamnată public
16:39
Ce îi transmit vicepremierului Oana Gheorghiu patru asociații de magistrați: „O mostră de manipulare nocivă și iresponsabilă.” Decredibilizarea justiției, condamnată public
SPORT S-a încălzit pentru Mondiale: a CÂȘTIGAT aurul la Campionatele Naționale
16:17
S-a încălzit pentru Mondiale: a CÂȘTIGAT aurul la Campionatele Naționale
ULTIMA ORĂ Victor Ponta explică cine sunt românii care îi plac lui Donald Trump: „Nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României.” „Marele entuziasm de la București este profund stupid”
16:03
Victor Ponta explică cine sunt românii care îi plac lui Donald Trump: „Nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României.” „Marele entuziasm de la București este profund stupid”
ULTIMA ORĂ Preot intrat în GREVA FOAMEI, în Dâmbovița. Credincioșii îl susțin printr-o petiție online. De ce a decis Arhiepiscopia mutarea parohului
15:34
Preot intrat în GREVA FOAMEI, în Dâmbovița. Credincioșii îl susțin printr-o petiție online. De ce a decis Arhiepiscopia mutarea parohului
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan i-a convocat pe liderii Coaliției la Cotroceni pentru a discuta despre legea pensiilor magistraților
15:22
Nicușor Dan i-a convocat pe liderii Coaliției la Cotroceni pentru a discuta despre legea pensiilor magistraților
IMOBILIARE Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
14:59
Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Digi24
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Click
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Marie Curie la 158 de ani: 15 realizări care au schimbat lumea. Femeia care a descoperit radioactivitatea și a revoluționat știința, salvând milioane de vieți
ECONOMIE În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro
16:28
În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro
VIDEO Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?”
16:14
Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?”
EXTERNE Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
15:58
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
EXTERNE Donald Trump îl trimite în secret la Beijing pe directorul FBI, Kash Patel, pentru a discuta despre traficul cu fentanil
15:51
Donald Trump îl trimite în secret la Beijing pe directorul FBI, Kash Patel, pentru a discuta despre traficul cu fentanil
ULTIMA ORĂ Lukoil oprește, după 16 ani, producția de pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. Totul din cauza sancțiunilor lui Trump
15:46
Lukoil oprește, după 16 ani, producția de pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. Totul din cauza sancțiunilor lui Trump