Comitetul Olimpic Internațional va interzice participarea atleților transgender la competițiile feminine

Comitetul Olimpic Internațional se pregătește să adopte o interdicție totală în ceea ce privește participarea sportivilor transgender în competițiile destinate femeilor.

Potrivit unei surse The Times, CIO va lua o decizie la începutul anului 2026.

Până atunci, se așteaptă ca organizația să primească rezultatele unui studiu științific privind superioritatea fizică a bărbaților față de femei.

The Times notează că directorul medical și științific al CIO, Jane Thornton, a prezentat săptămâna trecută rezultatele preliminare ale unei analize a provocărilor cu care se confruntă sportul feminin din cauza participării persoanelor transgender.

Analiza lui Thornton confirmă că avantajele fizice ale sportivilor născuți bărbați persistă chiar și după terapia hormonală.

Potrivit publicației The Times, noua politică a CIO va fi prezentată la o sesiune a organizației care va avea loc în timpul Jocurilor Olimpice din 2026 de la Milano și Cortina d’Ampezzo. Anterior, deciziile privind eligibilitatea sportivilor transgender erau luate de federațiile internaționale.

Prima atletă transgender care a concurat la Jocurile Olimpice a fost halterofila neozeelandeză Laurel Hubbard. La Jocurile de la Tokyo, ea a concurat la categoria de greutate 87 kg, unde s-a clasat pe ultimul loc.

