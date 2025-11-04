Doi transsexuali încarcerați în Penitenciarul Jilava s-ar fi încăierat, din gelozie. În urma incidentului, unul ar fi fost rănit cu un cuțit artizanal, în timp ce oponentul său și-a pierdut un dinte.

Unul dintre cei mai populari transsexuali de pe social media a povestit, într-o postare pe TikTok, o întâmplare violentă în care a fost implicat direct, în timp ce executa o pedeapsă în Penitenciarul Jilava.

Potrivit unor surse apropiate Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Patrin Lazăr, zis Rebekah, a fost încarcerat la Jilava după ce magistrații dâmbovițeni l-au condamnat la un an și o lună de închisoare cu executare pentru infracțiuni electronice.

De ce ar fi renunțat la protecție

Sursele citate au dezvăluit, pentru Gândul, că deși Patrin Lazăr ar fi trebuit ținut pe secția destinată persoanelor vulnerabile, condamnatul ar fi ales să renunțe la protecție pentru a putea beneficia de unele avantaje din partea deținuților care doreau companie.

Rebekah a povestit că la închisoare s-a întâlnit cu un alt transsexual cunoscut în comunitatea LGBT. Este vorba despre Antonio Radu, zis Antonia a lui Bălălău, care, la momentul respectiv, avea o relație amoroasă stabilă cu un deținut cunoscut sub numele de „Bubu”.

Cum a reușit Rebekah să scape de pedeapsă

Rebekah spune că i l-a suflat Antoniei pe Bubu. Trădarea iubitului ar fi dus la o criză de gelozie, care ar fi degenerat într-un conflict sângeros.

„Bubu s-a îndrăgostit de mine, iar eu eram prietenă cu Antonia în pușcărie. Și din prietenie na…n-am de ce să mint, am fost zdreanță rău de tot. Pe românește, i-a luat bărbatul. Și eram într-o zi la curtea de aer cu Bubu, el se dusese sus să se schimbe că abia se tunsese […] și Antonia ieșea jos, gen curtea de aer. Și nu știu cum s-a întâmplat, mi-a dat un pumn în ochi și unul în dinte. Eu aveam sula la mine și i-am dat două cuțite și un picior în burtă”, a spus Rebekah, care a explicat fostul deținut.

Sursele Gândul au afirmat că pe numele deținutului ar fi existat un raport de incident pentru un conflict care ar fi avut loc în interior, și nu la curtea de plimbare, așa cum povestește Rebekah. Dosarul a fost, însă, clasat, deoarece până ca cercetările să fie finalizate, deținutul a fost eliberat.

AUTORUL RECOMANDĂ: