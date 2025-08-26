Compania Argus Constanța, CUMPĂRATĂ de un gigant în producția de ulei din Bulgaria. La cât este cotată achiziția

Pachetul majoritar de la Argus Constanța al companiei Infinity Capital Investments va fi achiziționat de compania Builcom Eood, afiliată la Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria.

O deținere istorică de portofoliu a SIF Oltenia ar urma să fie înstrăinată, după ce Infinity Capital Investments (INFINITY) a încheiat un acord cu Builcom Eood, afiliată la Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria, pentru potențialul transfer al întregului pachet majoritar de 91,42% din acțiunile Argus Constanța (UARG).

În tranzacție este inclus și pachetul de acțiuni deținute de Argus în Comcereal Tulcea (CTUL), relevă Profit.ro. Finalizarea acordului depinde de îndeplinirea anumitor condiții suspensive, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobările de reglementare din partea autorităților competente din România.

Prețul pe actiune va fi determinat prin ajustarea sumei de 14,50 milioane euro, aceasta fiind valoarea intreprinderii convenite a societăților, prin raportare la poziția financiara a Argus și Comcereal la ora 23:59 în ultima zi a lunii anterioare lunii în care au fost îndeplinite sau s-a renunțat la condiții, respectiv poziția netă de îndatorare a companiilor, capitalul de lucru al companiilor și o sumă egală cu costurile de afaceri ale Argus de la 1 iulie 2025 până la 31 august 2025, dar nu mai mult de 400.000 de euro pe lună.

Suma rezultată va fi împărțită la numărul de acțiuni Argus deținute de Infinity, iar prețul pe acțiune rezultat în euro va fi apoi convertit în lei folosind cursul de schimb EUR/RON publicat de Banca Naționala a României la data cu 3 zile lucrătoare anterioară datei la care va fi efectuat transferul acțiunilor pe piață.

Exclusiv cu titlu ilustrativ și pe baza unei datorii nete de 14,96 milioane lei și a unui capital de lucru ajustat de 2,11 milioane lei la 30 iunie 2025, formula de calcul ar avea ca rezultat un preț pe acțiune de 1,85 lei. Ultima cotație de închidere de la BVB este de 1,7100 lei/acțiune și la aceasta capitalizarea bursieră este de 61,18 milioane lei (12,09 milioane euro). Din cotația indicativă și având în vedere dimensiunea pachetului majoritar de acțiuni ale Argus, calcule ale Profit.ro arată că tranzacția ar urma să depășească reperul de 10 milioane euro.

„Acest calcul se bazează pe datele financiare istorice ale Argus și nimeni nu își poate baza în niciun fel decizia de a investi sau orice altă decizie în legatură cu acțiunile Argus pe un astfel de calcul”, spune Infinity. „Având în vedere că punerea în aplicare efectivă depinde de îndeplinirea anumitor condiții suspensive prevazute în acord, nu există nicio garanție ca tranzacția avută în vedere în acord va fi încheiată sau că va fi executată la prețul orientativ menționat mai sus.”

FOTO: Envato

Recomandarea autorului: