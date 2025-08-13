Complicii periculosului INTERLOP din clanul Fabian au fost reținuți. Fiul Sidoniei voia să fenteze autoritățile ca să-și reducă pedeapsa

Complicii interlopului „Solomon”, inculpat în crima de la Padina, au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor de amploare conduse la data de 12 august în București, Ilfov și Galați. Fiul Sidoniei, zis „Solomon”, aflat în arest la domiciliu, ar fi încercat să însceneze o afacere cu arme, în scopul reducerii pedepsei pentru omor.

Unul dintre fii vrăjitoarei Sidonia, cunoscut în mediile infracționale ca „Solomon”, se află din nou în atenția anchetatorilor într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Mascații au descins marți 12 august la 11 locații din București, Ilfov și Galați și au reținut pentru 24 de ore șase persoane, presupuși complici ai interlopului. Aceștia ar fi acționat la ordinele așa-numitului Solomon pentru a pune la cale o afacere ilegală cu arme și astfel să inducă în eroare oamenii legii.

Cele șase persoane vor fi prezentate în fața magistraților pentru instituirea unei măsuri preventive.

„În urma perchezițiilor domiciliare, puse în executare de către polițiștii Capitalei – Serviciul de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, la data de 12 august 2025, față de șase persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentați în fața magistraților cu propunere legală. O altă persoană se află sub măsura arestării preventive, într-o altă cauză penală.”, au transmis autoritățile.

Planul pus la cale de membrul clanului Fabian pentru reducerea pedepsei pentru omor

În urma verificărilor a rezultat că mai mulți indivizi ar fi „simulat” vânzarea unei arme de foc, pentru ca fiul Sidoniei, zis Solomon”, să poată formula un denunța în scopul reducerii pedepsei.

„Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 5- 7 martie 2025, mai multe persoane, sub diverse forme de participație, ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul formulării de către un bărbat (trimis în judecată în alt dosar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor) a unui denunț, cu consecința reducerii limitelor de pedeapsă.

În cauză, a fost probată activitatea infracțională a șapte bărbați, dintre care unul aflat în arest la domiciliu și un alt bărbat aflat în arest preventiv, în alte cauze.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 12 august 2025, au fost puse în executare 11 mandate de percheziție domiciliară, la adresele bănuiților, precum și la adresele a doi martori de interes în cauză. În acest context, au fost identificate și ridicate mai multe probe și mijloace de probă, printre care înscrisuri și terminale mobile.

