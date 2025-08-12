Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță

Cunoscutul interlop zis „Solomon”, unul dintre fiii vrăjitoarei Sidonia, aflat în arest la domiciliu în dosarul crimei de la Padina, este vizat într-un dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Temutul interlop, zis „Solomon”, membru al Clanului Fabian, aflat în arest la domiciliu pentru omor, se află din nou în atenția anchetatorilor.

Oamenii legii au descins marți dimineață la 11 adrese din București Ilfov și Galați pentru infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare.

„Astăzi, 12 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, au pus în executare 11 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov și Galați, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare.” au transmis autoritățile.

În urma verificărilor a rezultat că mai mulți indivizi ar fi „simulat” vânzarea unei arme de foc, pentru ca fiul Sidoniei, zis Solomon”, să poată formula un denunța în scopul reducerii pedepsei.

„Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 5- 7 martie 2025, mai multe persoane, sub diverse forme de participație, ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul formulării de către un bărbat (trimis în judecată în alt dosar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor) a unui denunț, cu consecința reducerii limitelor de pedeapsă.

În cauză, a fost probată activitatea infracțională a șapte bărbați, dintre care unul aflat în arest la domiciliu și un alt bărbat aflat în arest preventiv, în alte cauze.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 12 august 2025, au fost puse în executare 11 mandate de percheziție domiciliară, la adresele bănuiților, precum și la adresele a doi martori de interes în cauză. În acest context, au fost identificate și ridicate mai multe probe și mijloace de probă, printre care înscrisuri și terminale mobile.

De asemenea, persoanele vizate vor fi conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare. Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați.”, au mai transmis polițiștii.