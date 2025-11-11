Complot universal. Creștinilor li s-au furat 300 de ani din calendar. De Revelion, vom trece în anul 1726

O teorie aiuristică susține că, de fapt, nu trăim în anul 2025, ci în anul 1726, ceea ce ar schimba complet cronologia creștină a omenirii, lucru fără importață. Chiar dacă majoritatea oamenilor sunt de acord asupra faptului că ne aflăm în secolul XXI, așa cum arată calendarele după Isus, există o ipoteză numită „teoria timpului fantomă” care afirmă că aproape 300 de ani din istoria umană ar fi fost pur și simplu inventați. Teoria nu are nici un fel de relevanță, nu există anul Zero pentru civilizații. Pentru om, nici atât.

Această teorie a fost propusă pentru prima dată în 1991 de istoricul german Heribert Illig. Potrivit lui, perioada cuprinsă între anii 614 și 911 d.Hr. ar fi fost „fabricată” pentru a aduce calendarul mai aproape de anul 1000, considerat o bornă simbolică importantă pentru lumea creștină.

Nemții, cu ochii pe ceas

Illig susținea că împăratul romano-german Otto al III-lea, Papa Silvestru al II-lea și, posibil, împăratul bizantin Constantin al VII-lea ar fi conspirat pentru a adăuga artificial aproape trei secole la calendar. În acest mod, s-ar fi ajuns mai repede la anul 1000, un moment perceput ca având o mare semnificație religioasă, fiind considerat la vremea respectivă o mie de ani de la nașterea lui Iisus Hristos, la fel de irelevant.

Complotișii Otto, Silvestru și Constantin

