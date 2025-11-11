11 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Demi Moore împlinește 63 de ani, Leonardo DiCaprio 51. Pavel Stratan face 55 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 11 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Demi Moore, născută pe 11 noiembrie 1962, în Roswell, New Mexico, este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de patru decenii, Moore s-a impus prin talent, frumusețe și o prezență scenică puternică. A devenit cunoscută în anii ‘80 cu rolul din serialul General Hospital și a cucerit publicul internațional cu filme precum Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993) și G.I. Jane (1997). Rolul din Ghost, unde a jucat alături de Patrick Swayze, a rămas unul dintre cele mai memorabile din istoria filmului romantic. Pe lângă succesul profesional, a fost adesea în centrul atenției și pentru viața sa personală, inclusiv pentru mariajul cu actorii Bruce Willis și mai târziu Ashton Kutcher. Ea este și o mamă dedicată, având trei fiice. În ultimii ani, a revenit în atenția publicului prin proiecte independente și prin cartea sa de memorii, Inside Out (2019), în care vorbește sincer despre provocările vieții și carierei sale.

Leonardo DiCaprio, născut pe 11 noiembrie 1974, în Los Angeles, este unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale. Cu o carieră impresionantă începută încă din adolescență, DiCaprio s-a remarcat prin talentul său excepțional și prin alegerea unor roluri complexe și provocatoare. A devenit faimos la nivel mondial odată cu Titanic (1997), filmul care l-a transformat într-un simbol al cinematografiei moderne. De-a lungul anilor, a colaborat cu regizori legendari precum Martin Scorsese, Christopher Nolan și Quentin Tarantino, oferind interpretări remarcabile în filme precum The Aviator, Inception, The Wolf of Wall Street și Once Upon a Time in Hollywood. În 2016, a câștigat primul său premiu Oscar pentru rolul din The Revenant. Este cunoscut și pentru implicarea sa activă în lupta pentru protejarea mediului, fiind un susținător fervent al cauzelor ecologice prin intermediul Fundației Leonardo DiCaprio.

Pavel Stratan, născut pe 11 noiembrie 1975, în Chișinău, este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți cântăreți din Republica Moldova. Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de două decenii, Stratan a cucerit publicul cu stilul său unic, care îmbină muzica folk, pop și influențe din muzica tradițională moldovenească. A debutat în 2003 cu albumul Eu Beau, care i-a adus notorietatea în România și în spațiul ex-sovietic, datorită hitului Ionel. De-a lungul carierei, a lansat mai multe albume de succes, fiind apreciat atât pentru vocea sa inconfundabilă, cât și pentru versurile pline de sensibilitate și autenticitate. Este implicat în diverse evenimente care vizează promovarea identității naționale și a tradițiilor, fiind o voce importantă în rândul tinerelor talente.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1821: Fiodor Mihailovici Dostoievski 🇷🇺✒️ unul dintre cei mai importanți scriitori ruși, operele sale având un efect profund și de durată asupra literaturii, filozofiei, psihologiei și teologiei secolului al XX-lea

🎂1869: Nicolae Paulescu 🇷🇴💉 a contribuit la izolarea hormonului pancreatic antidiabetic, numit mai târziu insulină

🎂1885: George Patton 🇺🇸✯ cel mai cunoscut pentru prestația sa în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, luând parte la campaniile militare din Africa de Nord, Sicilia, Franța și Germania

🎂1922: Kurt Vonnegut 🇺🇸✒️ Micul dejun al campionilor (Breakfast of Champions), 1973

🎂1928: Mircea Mureșan 🇷🇴🎥 Răscoala (1966), film premiat la Festivalul de la Cannes

🎂1933: Ștefan Bănică 🇷🇴🎬

🎂1950: Mircea Dinescu 🇷🇴✒️ Înființează revistele de satiră politică Academia Cațavencu (1990), Plai cu boi (2001) și Aspirina săracului (2003)

🎂1960: Stanley Tucci 🇺🇸🎬

🎂1962: Demi Moore 🇺🇸🎬

🎂1964: Calista Flockhart 🇺🇸🎬 Ally McBeal (1997-2002)

🎂1970: Pavel Stratan 🇲🇩🎤

🎂1974: Leonardo DiCaprio 🇺🇸🎬

🎂1983: Philipp Lahm 🇩🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1983: Valter Roman 🇷🇴🗣 militant și politician comunist, de origine evreiască, veteran al brigăzilor internaționale comuniste din Războiul Civil din Spania. A fost tatăl fostului prim-ministru român Petre Roman

🕯️1995: Corneliu Coposu 🇷🇴🗣 Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național-țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al PNȚ până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani. Ales senator în Parlamentul României în 1992

🕯️2004: Yasser Arafat 🇵🇸🗣 președintele Autorității Naționale Palestiniene

🕯️2007: Aurel Savin 🇷🇴🗣 activist YMCA

🕯️2016: Robert Vaughn 🇺🇸🎬

Evenimente📋

📋🇵🇱 Polonia: Ziua Independenței (1918)

📋🪖 Franța: Ziua Armistițiului; la 11.11.1918, s-a semnat armistiţiul de la Compiègne/Franţa dintre Aliaţi şi Germania (în cea de-a 11-a oră a celei de-a 11-a zile a lunii a 11-a), armistiţiu ce a pus capăt primului război mondial

📋🪖 SUA: Ziua Veteranilor

📋🪖 România: Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

📋🏷 Ziua Mondială Origami (World Origami Day)

Calendar 🗒

🗒1572: Astronomul danez Tycho Brahe a observat pentru prima dată o „stea nouă”, în constelația Casiopeea, care mai târziu s-a dovedit a fi supernova SN 1572

🗒1620: Corabia Mayflower, care a adus primii emigranți englezi în America de Nord, a ancorat la Cape Cod

🗒1648: Franța și Olanda cad de acord să împartă insula Sf. Martin

🗒1675: Gottfried Leibniz formulează pentru prima dată una dintre teoremele sale fundamentale folosind semnul modern pentru integrală într-un eseu despre tangente inverse

🗒1843: În Danemarca apare basmul lui Hans Christian Andersen Rățușca cea urâtă

🗒1858: Un exemplar al ziarului Zimbrulu și Vulturulu, tipărit în această zi, va deveni în 2006 cel mai scump ziar din lume. Angajatul Poștei a lipit pe acest exemplar (aflat primul dintr-un pachet de ziare) opt timbre Cap de bour cu valoarea de cinci parale

🗒1889: Washington a devenit cel de-al 42-lea stat american

🗒1918: Primul Război Mondial se termină, la ora 11, în a 11-a zi a lunii a 11-a din anul 1918

🗒1918: Are loc semnarea Armistițiului de la Compiègne între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia încetează ostilitățile. Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de Pace de la București, fiind obligată să își retragă armata din România

🗒1918: Împăratul Carol I al Austriei renunță la putere

🗒1924: Primul ministru Alexandros Papanastasiou proclamă prima recunoaștere a Republicii grecești

🗒1942: Ca răspuns la debarcarea aliaților în Algeria, trupele germane ocupă și Regimul de la Vichy

🗒1944: Administrația română din teritoriul eliberat al Transilvaniei de Nord este expulzată de sovietici, care introduc o administrație militară proprie. Măsura este destinată să ofere URSS un mijloc de presiune pentru a favoriza instituirea controlului PCR asupra țării

🗒1946: Începe procesul conducătorilor și membrilor organizațiilor de rezistență anticomunistă: Sumanele Negre, Mișcarea Națională de Rezistență, Haiducii lui Avram Iancu și Grupul de Rezistență Sinaia

🗒1947: Se dă sentința în procesul Iuliu Maniu. Maniu, în vârstă de 75 de ani, este condamnat la închisoare pe viață împreună cu vicepreședintele PNȚ, Ion Mihalache

🗒1968: Începe sesiunea Marii Adunări Naționale, la care se adoptă Codul de Procedură Penală și Legea de punere în aplicare a acestuia, Legea privind participarea tineretului la apărarea patriei

🗒1975: Angola devine independentă față de Portugalia

🗒1992: Biserica Anglicană a votat pentru a hirotoni ca preoți și femei

🗒1994: Codex Leicester, o colecție legată de folii care conține scrieri academice, note, schițe și desene ale lui Leonardo da Vinci, este vândută de casa de licitații Christie’s antreprenorului Bill Gates pentru 30,8 milioane $ (echivalentul a 56,3 milioane $ în 2021). Acest lucru face ca codexul să fie cel mai scump manuscris vândut vreodată în lume

