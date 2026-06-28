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Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul

Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul
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Într-o comună din România, localnicii au ajuns să primească apă cu porția, iar cei care consumă peste limită vor fi nevoiți să plătească tarife mai mari. Aceștia beneficiază doar 8 ore pe de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Autoritățile locale, însă, explică de ce a fost luată o astfel de măsură, iar informațiile pot fi consultate mai jos.

În comuna Ghercești din județul Dolj, localnicii primesc apă din rețea doar 8 ore pe zi, odată cu creșterea temperaturilor. Altfel, localnicii care ajung să consume prea multă apă, vor fi buni de plată. Tarifele pot fi majorate de patru ori. Autoritățile menționează că o astfel de măsură ar urma să diminueze risipa de apă pe timpul verii, perioadă în care, de obicei, este secetă.

Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul

Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția

Apă cu porția într-o localitate din Dolj: 4 ore dimineața, 4 ore seara

De asemenea, astfel măsuri ar urma să fie luate și în cazul altor localități românești. Localnicii din Ghercești, Dolj, primesc apă 4 ore dimineața și 4 ore seara. Un bărbat susține că este o situație dificilă, mai ales că în această perioadă temperaturile din termometre sunt ridicate. Având în vedere această măsură luată de autoritățile locale, oamenii încearcă să împartă cât mai eficient modul în care apa este utilizată.

„Eu am și fântâna mea forată și mă folosesc și de la mine din fântână. Magistrala o folosesc la baie, la spălat, dar alții nu au. E greu, să rămâi fără apă cum sunt temperaturile astea e foarte greu, vă dați seama”, spune un bărbat, potrivit Digi24.

„De aia e băgată în curte, tragem și plătim, ce să facem? Consumăm în curte, în grădină, asta e… Altă lume nu are fântână în curte și consumă apă”, spune o altă persoană.

Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul

8 ore pe zi de apă din rețea

Preț de 4 ori mai mare în cazul localnicilor care utilizează apa din rețea pentru a-și uda grădina

În cazul localnicilor care utilizează apa din rețeaua publică pentru a-și uda grădina, tariful este de 4 ori mai mare. Primarul comunei Ghercești, Cornel Păpăroiu, susține că cei care consumă mai mult de 5 mc/persoană vor plăti o suprataxă de 8 lei/mc.

„În perioada sezonului secetos și atunci când consumul de apă este exagerat, cetățenii care consumă mai mult de 5 mc/persoană vor fi taxați suplimentar cu prețul de 8 lei/mc”, transmite primarul comunei Ghercești, Cornel Păpăroiu.

Unii dintre localnici susțin că este „cam mult”, mai ales când în gospodărie sunt mai multe persoane. O localnică spune că dacă grădina nu este udată, „n-avem ce mânca”.

Compania de Apă Oltenia restricționează furnizarea apei potabile din cauza consumului ridicat provocat de caniculă și secetă. Operatorul avertizează că utilizarea excesivă poate lăsa fără apă alți consumatori care o folosesc pentru nevoile esențiale.

„Creșterea accelerată a temperaturilor și instalarea secetei au condus la înregistrarea unor consumuri excesive de apă de la rețeaua publică, astfel încât Compania de Apă Oltenia este nevoită să restricționeze furnizarea apei potabile. Toate aceste activități pun în pericol alimentarea cu apă a celorlalți utilizatori branșați la rețeaua respectivă, aceștia riscând să rămână fără apă pentru băut, spălat și nevoile casnice de bază”, spune Carmen Petrean, purtătorul de cuvânt al Companiei de Apă Oltenia.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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