Concert în cimitir, la Giurgiu, în ziua de Paști. S-au făcut și dedicații pentru răposați. Imagini incredibile

Un concert cu totul neobișnuit a avut loc într-un cimitir din Giurgiu, în ziua de Paști. Atmosfera de reculegere și liniște a locului a fost înlocuită preț de câteva momente de muzică live și dedicații. Printre morminte, mai mulți oameni s-au adunat în jurul unor lăutari care au transformat cimitirul într-o scenă improvizată cu tot necesarul: țambal, contrabas, orgă, clarinet și solist.

Mai mulți oameni s-au adunat în jurul lăutarilor care au întreținut atmosfera cu acorduri care mai de care mai fierbinți. Unii participanți la concert au fost pregătiți cu telefoanele pentru a imortaliza momentul în timp ce alții au ascultat muzica și au cerut dedicații, unele chiar și pentru cei trecuți în neființă.

Solistul a întreținut atmosfera și chiar a anunțat o dedicație specială pentru „Fane Hingheru”, nume care apare și pe una dintre crucile din apropiere, arată imaginile surprinse la fața locului.

Scenele au fost filmate și distribuite pe rețelele de socializare, iar reacțiile au fost pe măsură. Unul dintre internauți spune că atmosfera este „mortală”, în timp ce un altul subliniază că își dorește același tip de concert atunci când va trece în neființă. În plus, au existat și comentarii de apreciere pentru lăutari din partea celor care au vizionat imaginile inedite.

