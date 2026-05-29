Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul de locuințe din Galați, surprins dintr-o curte alăturată

Imagini exclusive cu momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul de locatari din Galați au fost surprins dintr-o curte vecină. În videoclipul publicat de G4 Media se observă momentul impactului, urmat de explozia puternică ce luminează întregul cartier.

Scene dramatice cu momentul în care o dronă rusească se prăbușește, în noaptea de joi spre vineri, au fost filmate dintr-o curte alăturată blocului de locatari. În imaginile surprinse, impactul are loc la ora 1 și 58 de minute. Videoclipul surprinde explozia violentă, urmată de o lumină și un zgomot puternic.

sursa foto: Captură video G4Media

Reamintim că în urma incidentului, două persoane au fost rănite, iar alte 70 au fost evacuate. De asemenea, la fața locului s-au deplasat forțele MAI, MApN și echipaje specializate ale SRI. Ministerul Apărării a transmis printr-un comunicat că piloții aveau permisiunea de a doborî drona, dar nu au putut trage pentru a nu risca daune colaterale.

Cum explică Ministrul Apărării faptul că nu drona nu a fost doborâtă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, Gherghiță Vlad, au susținut vineri o conferință de presă la sediul MApN pe tema deciziilor luate în CSAT după prăbușirea dronei de la Galați. Oficialul a explicat că drona a fost la o altitudine insuficientă astfel încât avioanele de vânâtoare să poată să o doboare.

Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”

„A mers în spațiul românesc 4 minute într-un  oraș populat, avioanele au avut permisiunea să tragă, drona a fost la altitudine insuficientă, astfel încât avioanele de vânătoare să fie sub dronă și să tragă în sus”, a menționat Miruță.

