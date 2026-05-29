Cutremur în România, vineri seară. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Un cutremur slab cu magnitudinea ML 3,5 s-a produs vineri seară, la ora 20:08:48 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea, județul Buzău, transmite infp.ro.

Seismul a avut loc la o adâncime de 119,5 kilometri, caracteristică activității seismice intermediare specifice regiunii Vrancea.

Potrivit datelor disponibile, cutremurul a avut o intensitate de gradul I, ceea ce înseamnă că efectele sale la suprafață au fost foarte reduse și, cel mai probabil, nu au fost resimțite de populație în majoritatea zonelor.

Epicentrul seismului a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante din regiune, respectiv la aproximativ:

  • 50 de kilometri sud de Buzău,
  • 59 de kilometri sud de Focșani,
  • 65 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe,
  • 68 de kilometri est de Brașov,
  • 72 de kilometri nord-est de Ploiești.

