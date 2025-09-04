Prima pagină » Actualitate » Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat

Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat

04 sept. 2025, 09:30, Actualitate
Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat
sursa foto: autocar.co.uk

Un englez a testat mașina Dacia Duster, iar după ce a parcurs 13.000 de kilometri a ajuns la o serie de concluzii.

Will Rimmel, editor al publicației autocar.co.uk, dedicată cailor putere, a scris un material despre Dacia, pe care a testat-o pe mai multe trasee. El a privit prețul mașinii cu scepticism: sub 20.000 de lire pentru un SUV complet nou în 2025. De altfel, la lansare, modelul a surprins prin design și prin trecerea spectaculoasă de la generația anterioară.

Versiunea testate de englez a costat 26.700 de lire sterline, ceea ce nu mai sună ieftin, însă păstrează un raport calitate-preț destul de bun. În leasing, Duster-ul înseamnă aproximativ 350 de lire pe lună timp de patru ani, cu un avans de 3.000 de lire. Este însă o sumă care, raportat la ceea ce oferă mașina, este cu adevărat atractivă.

SUV-ul se remarcă printr-un aspect robust, linia înălțată de inspirație Toyota Land Cruiser și noua parte frontal introdusă de Dacia în 2023. Sistemul modular YouClip permite fixarea de accesorii precum suport de telefon, suport de pahar sau sacoșă în mai multe puncte din habitaclu.

În mai multe călătorii ce au însumat 2.000 de kilometri, chiar și drumuri de autostrada, naționale și urbane, Duster-ul s-a dovedit a fi practic și spațios, susține englezul. În plus, portbagajul de 517 litri este suficient pentru un weekend cu patru adulți sau chiar pentru transportul recuzitei de nuntă.

Dar jurnalistul a remarcat și câteva aspecte negative: difuzoare cu sunet slab, microfon ineficient pentru apeluri telefonice la viteze de peste 90 de km/h și scaune care devin tari pe distanțe lungi. De cealaltă parte însă, consumul a fost un punct forte: peste 2.000 de km cu doar 260 de lire (1.500 de lei) cheltuiți pe carburant. Sistemul full-hybrid a asigurat o medie de 55 mpg, o performanță excelentă pentru un SUV de 1,4 tone.

Rimell a continuat descrierea experienței sale, modelul fiind testat pe trasee cu pietriș, pante abrupte și teren accidentat. S-a dovedit că Duster-ul are reale capacități în afara asfaltului.

În încheiere, după patru luni și 3.000 de kilometri parcurși, Dacia Duster a demonstrat este unul dintre cele mai versatile SUV-uri disponibile: a transportat cinci adulți, a ajutat la mutarea unei case, a urcat drumuri abrupte de coastă, a fost folosit pe teren accidentat și chiar ca spațiu de dormit. Iar designul atratctiv, consumul scăzut și prețul competitiv compensează micile neajunsuri enunțate mai sus. Mașina a primit, de altfel, titlul de cea mai bună mașină ca raport calitate-preț” la Premiile Autocar. În Marea Britanie, vânzările sale au crescut cu 22%, iar valoarea de revânzare se menține ridicată: un Duster de 8.000 de km încă se vinde cu peste 20.000 de lire sterline, potrivit Fanatik.

Autorul recomandă:

Dacia SANDERO face legea pe piața auto europeană. E cea mai vâdută mașină, la jumătatea anului

Un nou director general la DACIA: Katrin Adt vine cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz

Mediafax
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Digi24
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Primele declarații ale directoarei creșei din Timișoara, unde un băiețel de un an și jumătate a murit înecat: „A fost ultima oară când l-am văzut”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Când vine prima ninsoare în București. Prognoza meteo Ease Weather preconizează o iarnă diferită
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
DEZVĂLUIRE ȘOC! Ahmed a recunoscut totul despre fosta iubită. N-ai să crezi ce a spus! Prezentatoarea emisiunii a rămas mută de uimire: "Cum?". Concurentul din Casa Iubirii a spus ceva ce nu trebuia să se audă niciodată în emisie: "Acesta este motivul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Praf stelar mai vechi decât Sistemul Solar, găsit în mostrele de pe asteroidul Bennu
EXTERNE Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”
10:04
Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”
SĂNĂTATE Beneficiile consumului de PIERSICI. Un scut natural pentru întregul organism, dar periculos pentru anumite afecțiuni. Cine ar trebui să le evite
09:27
Beneficiile consumului de PIERSICI. Un scut natural pentru întregul organism, dar periculos pentru anumite afecțiuni. Cine ar trebui să le evite
EXTERNE După atacul asupra unei nave din Venezuela, Administrația Trump spune că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua
09:23
După atacul asupra unei nave din Venezuela, Administrația Trump spune că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua
EXTERNE Rusia avertizează Occidentul împotriva oferirii garanțiilor de SECURITATE Ucrainei, considerându-le un „pericol pentru continentul european”
09:18
Rusia avertizează Occidentul împotriva oferirii garanțiilor de SECURITATE Ucrainei, considerându-le un „pericol pentru continentul european”
POLITICĂ Nicușor Dan participă la „Coaliția de Voință”. Se discută sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei
09:06
Nicușor Dan participă la „Coaliția de Voință”. Se discută sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei
ACTUALITATE Locul din România aflat între cele mai frumoase 20 din Europa. Este considerat cel mai bine păstrat secret din Europa de Est
09:01
Locul din România aflat între cele mai frumoase 20 din Europa. Este considerat cel mai bine păstrat secret din Europa de Est