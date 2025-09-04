Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat

Un englez a testat mașina Dacia Duster, iar după ce a parcurs 13.000 de kilometri a ajuns la o serie de concluzii.

Will Rimmel, editor al publicației autocar.co.uk, dedicată cailor putere, a scris un material despre Dacia, pe care a testat-o pe mai multe trasee. El a privit prețul mașinii cu scepticism: sub 20.000 de lire pentru un SUV complet nou în 2025. De altfel, la lansare, modelul a surprins prin design și prin trecerea spectaculoasă de la generația anterioară.

Versiunea testate de englez a costat 26.700 de lire sterline, ceea ce nu mai sună ieftin, însă păstrează un raport calitate-preț destul de bun. În leasing, Duster-ul înseamnă aproximativ 350 de lire pe lună timp de patru ani, cu un avans de 3.000 de lire. Este însă o sumă care, raportat la ceea ce oferă mașina, este cu adevărat atractivă.

SUV-ul se remarcă printr-un aspect robust, linia înălțată de inspirație Toyota Land Cruiser și noua parte frontal introdusă de Dacia în 2023. Sistemul modular YouClip permite fixarea de accesorii precum suport de telefon, suport de pahar sau sacoșă în mai multe puncte din habitaclu.

În mai multe călătorii ce au însumat 2.000 de kilometri, chiar și drumuri de autostrada, naționale și urbane, Duster-ul s-a dovedit a fi practic și spațios, susține englezul. În plus, portbagajul de 517 litri este suficient pentru un weekend cu patru adulți sau chiar pentru transportul recuzitei de nuntă.

Dar jurnalistul a remarcat și câteva aspecte negative: difuzoare cu sunet slab, microfon ineficient pentru apeluri telefonice la viteze de peste 90 de km/h și scaune care devin tari pe distanțe lungi. De cealaltă parte însă, consumul a fost un punct forte: peste 2.000 de km cu doar 260 de lire (1.500 de lei) cheltuiți pe carburant. Sistemul full-hybrid a asigurat o medie de 55 mpg, o performanță excelentă pentru un SUV de 1,4 tone.

Rimell a continuat descrierea experienței sale, modelul fiind testat pe trasee cu pietriș, pante abrupte și teren accidentat. S-a dovedit că Duster-ul are reale capacități în afara asfaltului.

În încheiere, după patru luni și 3.000 de kilometri parcurși, Dacia Duster a demonstrat că este unul dintre cele mai versatile SUV-uri disponibile: a transportat cinci adulți, a ajutat la mutarea unei case, a urcat drumuri abrupte de coastă, a fost folosit pe teren accidentat și chiar ca spațiu de dormit. Iar designul atratctiv, consumul scăzut și prețul competitiv compensează micile neajunsuri enunțate mai sus. Mașina a primit, de altfel, titlul de „cea mai bună mașină ca raport calitate-preț” la Premiile Autocar. În Marea Britanie, vânzările sale au crescut cu 22%, iar valoarea de revânzare se menține ridicată: un Duster de 8.000 de km încă se vinde cu peste 20.000 de lire sterline, potrivit Fanatik.

Autorul recomandă:

Dacia SANDERO face legea pe piața auto europeană. E cea mai vâdută mașină, la jumătatea anului

Un nou director general la DACIA: Katrin Adt vine cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz