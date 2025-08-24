Dacia SANDERO face legea pe piața auto europeană. E cea mai vâdută mașină, la jumătatea anului

Dacia Sandero face legea pe piața auto europeană. La șase luni de la începutul anului, modelul acesta rămâne pe primul loc în vânzări, rivalizând direct cu Renault Clio.

Astfel, în perioada ianuarie-iunie, Dacia Sandero a fost liderul vânzărilor de autoturisme din Uniunea Europeană, conform datelor Dataforce, cu peste 130.000 de unități vândute.

Succesul acestui model, în fața altor modele consecrate, ca Renault Clio și Peugeot 208, se datorează echilibrului între calitate-preț, precum și costurilor scăzute pentru întreținere.

Cu toate că în luna iunie a fost depășit pentru scurt timp de Renault Clio și Tesla Model Y, Dacia Sandero își păstrează supremația în clasamentul vânzărilor din Europa.

Rezultatele acestea confirm eficiența strategiei Dacia, care este bazată pe mașini accesibile, însă sigure și confortabile. Iar surprizele nu se opresc aici: Sandero o să primească o actualizare importantă, cu design nou și tehnologii îmbunătățite, fapt ce îi poate asigura un loc în frunte și în următorii ani, conform realitatea.net.

Autorul recomandă:

Vânzările Dacia Sandero au „bubuit”! Renault raportează VENITURI peste așteptări în primul trimestru din 2024

Dacia cucerește Europa. Modelul Sandero, cea mai vândută mașină din Spania!