Condiția lui Hagi pentru a prelua echipa națională. Pe cine trebuie să dea afară Burleanu, dacă vrea ca „Regele" să antrenze România

Gică Hagi va fi noul selecționer al România, scrie PROSPORT. Totuși, instalarea sa pe banca tehnică este un proces mai greu decât se aștepta președintele FRF. Și asta dintr-un motiv simplu: „Regele” a pus o condiție pentru a accepta postul.

Concret, el ar fi cerut îndepărtarea lui Mihai Stoichiță de la Federație. În prezent „Lippi” conduce Comisia Tehnică, spre stupoarea multora dintre fostele glorii ale fotbalului românesc.

Ce alege Burleanu

Din câte se pare, negocierile dintre Răzvan Burleanu și Gică Hagi s-au împotmolit. Președintele FRF nu doar că nu are de gând să renunțe la Stoichiță, dar îl va confirma în funcție pentru următorii 4 ani. Practic, Stoichiță va fi director tehnic peste toate echipele naționale ale României.

După ratarea calificării la Cupa Mondială din această vară, echipa României a rămas fără selecționer. Mircea Lucescu și-a încheiat socotelile cu Federația cu numai câteva zile înainte să treacă la cele sfinte, problemele de sănătate agravate grăbindu-i plecarea.

De atunci, numirea noului antrenor s-a amânat pe termen nedeterminat, discuțiile suprapunându-se și cu decesul celui mai mare tehnician din României. Cum în luna iunie este programat un „amical”, la București, cu Țara Galilor, e clar că lucrurile nu pot fi prelungite la nesfârșit.

Președintele Răzvan Burleanu a convocat Comitetul Executiv al FRF pentru joi, 16 aprilie. Cel mai probabil, arată ProSport, în cadrul ședinței, Stoichiță va fi reconfirmat pentru încă 4 ani în funcția de director tehnic al echipelor naționale.

Tot la această ședință, Burleanu va fi mandatat să negocieze cu Hagi preluarea funcției de selecționer. Dacă părțile se înțeleg, un comunicat oficial va fi dat a doua zi, vineri.

Hagi, despre obiectivul pe care l-a avut dintotdeauna

Conform fanatik.ro, Hagi va primi un salariu lunar de 27.000 de euro. Contractul va fi semnat pe 2 ani. Dacă va califica „naționala” la Euro 2028, înțelegerea se prelungește de la sine până în 2030.

În martie, Hagi a acordat un interviu în exclusivitate pentru ProSport, în care vorbea despre ce înseamnă echipa României pentru el.

„Până la urmă, de când m-am apucat de fotbal, obiectivul, cred că nu doar al meu, al tuturor jucătorilor, e să ajungi în naționala României. Când ai ajuns acolo, să faci performanțe! Să ajungi la nivelul cel mai mare, să depășești pe cei care au fost înainte! Cred eu că nu există alt scop, alt obiectiv la niciun jucător. E maximum care se poate. Pentru că la echipa națională vii și joci cu inima, nu joci pentru nu știu ce… Joci pentru inimă. Joci pentru România și e onoarea cea mai mare să reprezinți România. Cam asta, restul…”, spunea Hagi în urmă cu o lună.

Cornel Dinu, atac dezlănțuit, ca pe vremuri: „Burleanu e un măscărici! Hagi nu trebuia să accepte pentru ce-a pățit Gică Popescu”

Doi favoriți pentru a prelua NAȚIONALA în locul lui Mircea Lucescu. Alți cinci antrenori sunt pe lista secundară

Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel, în vacanța de ziua ei
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este entropia?
CONTROVERSĂ Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
11:06
Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
EVENIMENT Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
10:50
Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
JUSTIȚIE Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
10:48
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
Gândul de Vreme În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
REACȚIE Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel
10:33
Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel
FILM „Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
10:26
„Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026

