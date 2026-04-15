Condiția lui Hagi pentru a prelua echipa națională. Pe cine trebuie să dea afară Burleanu, dacă vrea ca „Regele” să antrenze România

Gică Hagi va fi noul selecționer al România, scrie PROSPORT. Totuși, instalarea sa pe banca tehnică este un proces mai greu decât se aștepta președintele FRF. Și asta dintr-un motiv simplu: „Regele” a pus o condiție pentru a accepta postul.

Concret, el ar fi cerut îndepărtarea lui Mihai Stoichiță de la Federație. În prezent „Lippi” conduce Comisia Tehnică, spre stupoarea multora dintre fostele glorii ale fotbalului românesc.

Ce alege Burleanu

Din câte se pare, negocierile dintre Răzvan Burleanu și Gică Hagi s-au împotmolit. Președintele FRF nu doar că nu are de gând să renunțe la Stoichiță, dar îl va confirma în funcție pentru următorii 4 ani. Practic, Stoichiță va fi director tehnic peste toate echipele naționale ale României.

După ratarea calificării la Cupa Mondială din această vară, echipa României a rămas fără selecționer. Mircea Lucescu și-a încheiat socotelile cu Federația cu numai câteva zile înainte să treacă la cele sfinte, problemele de sănătate agravate grăbindu-i plecarea.

De atunci, numirea noului antrenor s-a amânat pe termen nedeterminat, discuțiile suprapunându-se și cu decesul celui mai mare tehnician din României. Cum în luna iunie este programat un „amical”, la București, cu Țara Galilor, e clar că lucrurile nu pot fi prelungite la nesfârșit.

Președintele Răzvan Burleanu a convocat Comitetul Executiv al FRF pentru joi, 16 aprilie. Cel mai probabil, arată ProSport, în cadrul ședinței, Stoichiță va fi reconfirmat pentru încă 4 ani în funcția de director tehnic al echipelor naționale.

Tot la această ședință, Burleanu va fi mandatat să negocieze cu Hagi preluarea funcției de selecționer. Dacă părțile se înțeleg, un comunicat oficial va fi dat a doua zi, vineri.

Hagi, despre obiectivul pe care l-a avut dintotdeauna

Conform fanatik.ro, Hagi va primi un salariu lunar de 27.000 de euro. Contractul va fi semnat pe 2 ani. Dacă va califica „naționala” la Euro 2028, înțelegerea se prelungește de la sine până în 2030.

În martie, Hagi a acordat un interviu în exclusivitate pentru ProSport, în care vorbea despre ce înseamnă echipa României pentru el.

„Până la urmă, de când m-am apucat de fotbal, obiectivul, cred că nu doar al meu, al tuturor jucătorilor, e să ajungi în naționala României. Când ai ajuns acolo, să faci performanțe! Să ajungi la nivelul cel mai mare, să depășești pe cei care au fost înainte! Cred eu că nu există alt scop, alt obiectiv la niciun jucător. E maximum care se poate. Pentru că la echipa națională vii și joci cu inima, nu joci pentru nu știu ce… Joci pentru inimă. Joci pentru România și e onoarea cea mai mare să reprezinți România. Cam asta, restul…”, spunea Hagi în urmă cu o lună.

