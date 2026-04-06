Fostul selecționer face afirmații tari: „Nu sunt sigur că Hagi va fi noul antrenor al României”

Numirea lui Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale de fotbal a României nu mai este o atât de mare certitudine, scrie PROSPORT. Cel puțin asta susține un fost selecționer, care crede că putem asista la o adevărată lovitură de teatru.

După ce FRF a anunțat, oficial, că Mircea Lucescu nu mai este selecționer, Hagi a fost dat ca sigur viitorul antrenor al „naționalei”.

Cine crede că pot apărea surprize

Iată, însă, că nu toți oamenii din fotbal sunt convinși că acest lucru se va întâmpla. Este cazul lui Cosmin Contra, de exemplu, fost selecționer al României, care a abordat subiectul „naționalei”. El a transmis că, la cum vede el lucrurile, situația e mai complicată decât pare în acest moment.

Contra a analizat și eșecul de la Istanbul, cu Turcia, care a însemnat ratarea calificării la Campionatul Mondial din vară. De aici, scrie ProSport, „Guriță” a mutat discuția spre problemele de bază din fotbalul românesc. În opinia sa, numirea unui selecționer de valoare nu este suficientă dacă lucrurile nu sunt schimbate din temelii.

Printre altele, fostul mare internațional a atras atenția asupra lipsei infrastructurii la nivel de copii și juniori. Fără baze de pregătire și condiții moderne la antrenamente, este aproape imposibil ca România să mai producă fotbaliști care să facă față la cel mai înalt nivel.

„N-am văzut să iasă și să spună ceva”

Vorbind despre Hagi, Cosmin Contra a lăudat tot ce a construit „Regele” la Constanța, începând cu academia care îi poartă numele și terminând cu Farul. În opinia sa, acest model trebuia implementat în toată țara.

„Hagi a creat o infrastructură de pregătire la condiții europene, înainte să facă o metodologie sănătoasă de la cele mai mici grupe de copii și juniori până la prima echipă. Ceea ce se întâmplă la Viitorul trebuie să fie peste tot în țară, nu numai acolo. Am înțeles că și FCSB a investit foarte mult în baza de pregătire de la Berceni. Craiova, la fel, dar sunt foarte puține. Sunt foarte puține!

Nu-s sigur că Gică Hagi va fi noul selecționer al României. N-am văzut să iasă și să spună ceva”, a spus Contra.

De ce numele lui Contra nu apare pe lista FRF

Chestionat cu privire la faptul că numele său nu apare pe lista posibililor selecționeri, Cosmin Contra a răspuns că știe care este motivul.

„Nu m-a deranjat. De ce să mă deranjeze? Probabil Comisia Tehnică a considerat că, în momentul de față, pentru echipa națională, numele acelea (n.r. – Gică Hagi, Edi Iordănescu, Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu și Adrian Mutu) sunt cele mai în măsură să preia echipa națională, atâta tot. Probabil Comisia Tehnică a analizat munca pe care am depus-o fiecare antrenor la echipa națională și cei care au fost nominalizați au făcut o treabă mai bună decât mine (n.r. – râde).

Eu am semnat prelungirea contactului cu Al-Arabi și, poate, de asta nu m-au inclus și pe mine”, a spus Contra.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

