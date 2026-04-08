Cornel Dinu, atac dezlănțuit, ca pe vremuri: „Burleanu e un măscărici! Hagi nu trebuia să accepte pentru ce-a pățit Gică Popescu”

Cornel Dinu a lansat un atac devastator, ca pe vremuri, când își spulbera rivalii doar cu puterea frazelor. De data aceasta, ținta lui a fost Răzvan Burleanu, președintele FRF, după cum scrie PROSPORT.

Fostul mare internațional român l-a criticat pe șeful FRF. În context, el a vorbit și despre numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer.

Dinu arată diferența dintre România și Italia

Printre altele, „Mister” a evidențiat care sunt diferențele dintre Italia și România. Deși ne place să ne raportăm la Occident, niciodată nu împrumutăm exemplele pozitive de acolo, crede legenda clubului Dinamo. El a insistat asupra faptului că la vârful FRF nu se află personaje care să fi avut legături reale cu fotbalul.

Mai departe, Cornel Dinu s-a declarat dezamăgit și de Generația de Aur, notează ProSport. I-a criticat pe foștii jucători, despre care a spus că nu trebuiau să vină în spatele lui Burleanu și să-i țină trena.

„Am vizitat centrele de formare Primavera, din Italia. Toate aveau ca responsabili cu echipele foști jucători de primă mână din fotbalul italian, ceea ce nu se întâmplă la noi. Și de aceea apare un Stoichiță director tehnic, un nu-știu-cine șef al școlii de antrenori, cum a fost Mircea Rădulescu, care a scos o pleiadă de diplome, nu de capacități fotbalistice.

E greu de spus un nume de selecționer. Convingerea mea este categorică. Mie, dacă mi-ar da 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala federație cu Burleanu. Convingerea mea este că stăm foarte prost în posibilitățile de a produce jucători de nivel internațional.

„Gică Popescu, băgat în închisoare”

Selecționer este Gică Hagi, dar am crezut că există o anumită frăție a celor care au jucat în Generația de Aur și că stau deoparte, indiferent de devotamentul pe care îl au față de echipa națională, de o federație condusă de acest măscărici care este Burleanu. Ce a făcut la ultima Adunare Generală, la alegeri, este inadmisibil. Nu are nicio legătură cu fotbalul. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur, cu excepția prietenului și copilului meu, Ionuț Lupescu.

Cred că există o anumită barieră morală și nu era normal ca Gică Hagi…pentru ce a pățit Gică Popescu, băgat în închisoare pentru a nu fi un obstacol pentru corporatist. Gică Popescu a ajuns în pușcărie și a fost o nedreptate groaznică”, a declarat Cornel Dinu, la Fanatik.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

