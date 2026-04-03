Gheorghe Hagi şi Edward Iordănescu sunt ca favoriți să preia postul de selecţioner, după despărţirea de Mircea Lucescu.

Comisia Tehnică a FRF s-a reunit azi și a analizat cine ar putea prelua naționala, după plecarea lui Mircea Lucescu, care a suferit un infarct.

Doi favoriți pentru a prelua naționala în locul lui Mircea Lucescu. Alți cinci antrenori sunt pe lista secundară

Ca variante secundare ar mai fi Daniel Pancu (CFR Cluj), Mirel Rădoi (FCSB), Răzvan Lucescu (PAOK Salonic), Cosmin Olăroiu (naționala Emiratelor Arabe Unite), Adrian Mutu (liber de contract).

„Comisia Tehnică s-a întrunit azi, 3 aprilie, sub conducerea directorului tehnic al FRF, domnul Mihai Stoichiţă, şi a dezbătut situaţia selecţionerului primei reprezentative. La final, pe lista de propuneri s-au regăsit Gheorghe Hagi, propus în unanimitate, şi Edward Iordănescu, dar şi alte nume”, arată FRF.

Propunerile vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF săptămâna viitoare, miercuri, 8 aprilie, și după ce se va vota se va discuta cu antrenorul ales contractul. După semnare se va organiza conferința de presă de prezentare.

„Mi-aș dori din toată inima să vină Hagi ca selecționer. Am fost coleg cu Gică, îl știu foarte bine. E o persoană care e dedicată sută la sută fotbalului. Știe să lucreze cu jucătorii tineri. Pentru că trebuie câțiva jucători mai tineri la națională pentru a putea obține calificarea la un Campionat Mondial și Campionat European“, a declarat fostul mare internațional Iosif Rotariu, care a fost prezent și la meciul de baraj pentru CM 2026 Turcia – România, la invitația Medicana Health Group. „Urez succes în continuare naționalei Turciei și urmăresc cu drag partidele echipei Galatasaray”, a mai declarat Rotariu, care a fost și căpitan al celor de la Galata, unde a jucat în perioada 1990 – 1992.