Consecințele unei bătăi de stradă. Un tanzanian a trăit opt ani cu o lamă de CUȚIT în piept

Chirurgii din Tanzania au rămas uluiți după ce au descoperit că un bărbat trăise timp de opt ani cu o lamă de cuțit blocată în piept. Pacientul, în vârstă de 44 de ani, s-a prezentat la spital acuzând scurgeri purulente sub mamelonul drept. Inițial, cazul i-a nedumerit pe doctori, bărbatul nu avea dureri în piept, nu respira greu, nu tușea și nu avea febră, iar semnele vitale erau normale.

Situația a devenit mai clară abia când pacientul a povestit că, în urmă cu aproape zece ani, fusese rănit la față, spate, piept și abdomen în timpul unei „altercații violente”. Atunci fusese tratat, iar viața sa a decurs normal până la apariția scurgerilor, potrivit The Sun.

Ninic neobișnuit, organismul său încerca să elimime corpul străin.

Un cuțit în torace

O radiografie toracică a dezvăluit șocantul adevăr: o lamă mare de cuțit era înfiptă în corp, intrată prin omoplatul drept și, printr-un miracol, fără să atingă organele vitale. Chirurgii au extras cu atenție lama și au drenat puroiul provocat de țesutul necrozat. Pacientul a petrecut 24 de ore la terapie intensivă, apoi încă 10 zile pe secția generală.

Un țipar în intestin

Un alt caz bizar a fost raportat în Vietnam, unde medicii au fost nevoiți să scoată un țipar din intestinul unui pacient. Bărbatul, un indian de 31 de ani, ajunsese la spital cu dureri severe după ce țiparul de 66 de centimetri încercase să își croiască drum spre exterior, mușcând din peretele intestinului gros.

Încercările medicilor de a extrage țiparul pe cale naturală au eșuat, așa că au fost nevoiți să intervină chirurgical: au scos peștele printr-o incizie abdominală.

Un vieme în creier

Un alt caz bizar, un vierme care, de obicei, locuiește în pitoni, s-a aciuit în creierul unei femei. Parazitul viu, de 8 centimetri lungime, în acest caz, a fost găsit în cutia craniană a unei femei din Australia. “Ophidascaris robertsi”, pe numele lui, este un vierme rotund care locuiește de obicei în șerpii constrictori. Pacienta din spitalul din Canberra reprezintă primul caz din lume în care această creatură este descoperită în interiorul omului.

