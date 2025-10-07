Valentin Naumescu, fost diplomat și proaspăt consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a făcut o serie de afirmații controversate la adresa lui Donald Trump, în perioada primului său mandat, ca președinte al Statelor Unite.

Valentin Naumescu, diplomat de profesie, a comentat în 2017, poziția lui Donald Trump față de NATO. Liderul de la Casa Albă tocmai își exprimase nemulțumirea referitor la datoria pe care multe state membre o aveau față de organizația Nord Atlantică și le îndemnase să plătească.

În acest context, Naumescu l-a numit pe președintele Statelor Unite, Donald Trump: „primul presedinte postbelic al Americii incult din punct de vedere istoric, strategic si politic”.

„Donald Trump este primul presedinte postbelic al Americii incult din punct de vedere istoric, strategic si politic. Este un agent imobiliar lipsit de intelegerea profunda si subtila a istoriei (cel putin a celei recente), incapabil de calculul si evaluarea strategica a importantei si beneficiilor unui proiect politic, in alti termeni decat cei contabili.

Se comporta ca un vechil sau „landlord” care le cere chiriasilor, pe ton imperativ, sa-si achite urgent chiriile restante, fara sa poata vedea, dincolo de facturi si chitante, ce a avut de castigat America prin intermediul NATO si mai ales ce ar putea pierde prin desfiintarea Aliantei. Are idei putine dar fixe”, a scris Valentin Naumescu într-un articol pentru Contributors.