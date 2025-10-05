După îndelungi calcule, la mai bine de patru luni de la instalarea în funcția de președinte, Nicușor Dan pare, în sfârșit, pregătit să-și numească echipa de la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, șeful statului urmează să anunțe luni, 6 octombrie, numirea oficială a noilor consilieri prezidențiali. Este vorba despre un grup de peste zece oameni, printre care europarlamentari, diplomați, profesori și foști colaboratori din Primăria Capitalei.

Surse din Administrația Prezidențială au precizat pentru Gândul că, în ultimele zile, a avut loc o discuție de principiu între președinte și viitorii consilieri. Lista, aflată deja în forma finală, include nume sonore din politică, diplomație și mediul academic, dar și figuri familiare din perioada mandatului său de primar general.

Mâine, la ora prânzului, Nicușor Dan ar urma să oficializeze lista completă a consilierilor prezidențiali.

Noii oameni ai președintelui

Eugen Tomac ar urma să coordoneze Departamentul Românilor de Pretutindeni, un departament dedicat diasporei. Va fi consilier onorific, putându-și astfel păstra și mandatul de europarlamentar, spun sursele Gândul.

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei și unul dintre susținătorii constanți ai lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025, va fi numit consilier pe politică internă.

Un alt nume important este cel al diplomatului Marius Lazurca, fost ambasador al României în Mexic, rechemat recent la București. Potrivit surselor Gândul, acesta va prelua Departamentul de Siguranță Națională, în locul lui Cristian Diaconescu, aflat pe picior de plecare.

Lazurca a fost vehiculat în ultimele luni și pentru șefia Serviciului de Informații Externe, însă se pare că Nicușor Dan l-a dorit mai aproape de el, în echipa de la Cotroceni.

Pe zona de afaceri europene, președintele ar urma să-l numească pe Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Naumescu, un comentator constant al politicii externe românești, va prelua, foarte probabil, atribuțiile Luminiței Odobescu, care urmează să părăsească Administrația Prezidențială, spun sursele citate.

În noua echipă prezidențială se regăsesc și foști colaboratori din perioada mandatului de primar al Capitalei. Printre aceștia, Diana Lazăr, fosta șefă a comunicării de la PMB, va fi oficializată în rolul de consilier pentru comunicare publică. Fostă jurnalistă, Lazăr este considerată una dintre persoanele de încredere ale președintelui.

De asemenea, avocatul Cosmin Soare Filatov se alătură echipei de consilieri, urmând să se ocupe, potrivit surselor, de chestiuni juridice și constituționale.

Printre numele vehiculate se află și Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii. Surse apropiate Administrației susțin însă că implicarea sa este, deocamdată, „incertă”, întrucât ar fi ezitant în privința acceptării funcției de consilier.

Schimbări și plecări din echipa veche

În timp ce președintele își aduce oamenii de încredere, din echipa actuală se pregătesc de plecare doi dintre consilierii numiți în perioada interimatului lui Ilie Bolojan. Este vorba despre Luminița Odobescu și Cristian Diaconescu.

Odobescu, fost ministru de Externe în Cabinetul Ciolacu, ocupă în prezent poziția de consilier prezidențial pentru afaceri externe și europene, iar Diaconescu, fost ministru de Externe în mai multe guverne, coordonează Cancelaria Prezidențială și Departamentul de Siguranță Națională.

