Mesajul lui Nicușor Dan după mutarea surpriză cu cei 16 consilieri noi. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu”

Nicușor Dan a realizat o mișcare surpriză în acest weekend, preluând în echipa sa de consilieri de la Cotroceni nu mai puțin de 7 colaboratori din fosta sa echipă de la Primăria Capitalei. Președintele a făcut mutarea după nu mai puțin de 4 luni, un record față de foștii șefi de stat ai României.

După 4 luni de așteptare, Nicușor Dan a răspuns curiozității publice dezvăluind numele noilor săi colaboratori.

La vremuri noi, consilieri noi

Astfel, liderul de la Cotroceni apreciază că noii consilieri vor întări angajamentul său față de „consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”.

„Am anunțat astăzi numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. Aceste numiri reflectă angajamentul meu pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial.

Doresc să le urez succes în exercitarea noilor atribuții și sunt încrezător că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, a notat Nicușor Dan pe contul său dee Facebook.

Nume sonore pe lista lui Nicușor: Naumescu, Orban și Eugen Tomac

Noile numiri sunt următoarele:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Valentin Naumescu (foto) – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Eugen Tomac – consilier onorific pentru Relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025. Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025. Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025. Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Diana Iancu (Lazăr) – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025. Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025. Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025. Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025. Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

În altă ordine de idei, președintele i-a eliberat din funcție pe consilierii preluați din echipa lui Ilie Bolojan din scurta perioadă ca președinte interimar a acestuia. Este vorba de Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, ambii foști miniștri de Externe.

