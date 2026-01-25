Prima pagină » Știri politice » Inclusiv consilierul prezidențial, Radu Burnete, subliniază importanța Davos 2026, de la care șeful său, Nicușor Dan, a chiulit. Ce semnal de alarmă trage mâna dreapta a președintelui

25 ian. 2026, 11:33, Știri politice
Inclusiv consilierul prezidențial, Radu Burnete, subliniază importanța Davos 2026, de la care șeful său, Nicușor Dan, a chiulit. Ce semnal de alarmă trage mâna dreapta a președintelui

Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan, spune că la Davos, delegația României a funcționat surprinzător de bine, deși a fost formată din oameni veniți din zone politice diferite, iar președintele a lipsit. Într-o perioadă în care la București partidele se ceartă, el descrie o atmosferă mult mai calmă în întâlnirile de la Forumul Economic Mondial.

„Am fost la Davos o echipă de trei miniștri din trei partide diferite și un consilier prezidențial (fără apartenență politică) și nu s-a simțit deloc tensiunea din țară. (…) Recunosc: Davos a fost ușor — un mediu controlat, internațional și fără presiunile politice de acasă” a scris Burnete.

Burnete atrage atenția că la Davos e un mediu „mai simplu” pentru astfel de colaborări: ai un program clar, ai întâlniri scurte, ai o miză externă și mai puține dueluri politice la vedere. Greul începe când revii la realitatea din țară, unde fiecare partid are propriile calcule.

„Testul real al cooperării trans-partinice se dă în București, sub presiunea electoratelor și a agendelor de partid”, avertizează consilierul prezidențial.

Pe lângă rezumatul de la Davos, Burnete lansează și un avertisment legat de viitorul Europei.

„Dacă ascultăm de naționaliști vom ajunge o Europă de pigmei pe care SUA și China îi vor manevra după bunul plac”, scrie Burnete.

Radu Burnete a fost numit Consilier Prezidențial pentru probleme economice și sociale începând cu 1 iulie 2025. Anterior, între 2020 și 2025, el a ocupat funcția de director executiv al Confederației Patronale Concordia.

