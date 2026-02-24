Ministrul Agriculturii cere sprijin excepțional de la Comisia Europeană pentru creșterea porcilor: ”Fermele de creștere a porcilor riscă falimentul”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Florin Barbu a anunțat că a solicitat Comisiei Europene sprijin financiar pentru sectorul de creștere a porcinelor, care, potrivit ministrului, este afectat profund de restricțiile impuse de legislația europeană și evoluția pestei porcine africane.
În videoclipul postat, ministrul Agriculturii a mai punctat: ”România dorește să sublinieze situația dificilă în care se află sectorul cărnii de porc, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Sectorul creșterii porcinelor riscă falimentul din cauza costurilor ridicate de producție și a scăderii prețurilor. De exemplu, în România, pierderile variază între 35 și 40 de euro pentru fiecare porc sacrificat.
Prin urmare, având în vedere dificultățile întâmpinate de sectorul creșterii porcinelor la nivel european, solicităm Comisiei să analizeze posibilitatea acordării de sprijin sub forma de ajutoare excepționale, în conformitate cu prevederile art. 219 din Regulamentul 1308/2013”, a transmis Florin Barbu.
